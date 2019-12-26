Владимир Путин стана голмайстор в мач по хокей на Червения площад

Президентът на Русия Владимир Путин участва в традиционния мач от Нощната хокейна лига. В двубоя на Червения площад отборът му отново излезе победител, като спечели с 8:5.
ТАСС съобщава, че Путин е вкарал "повече от половината голове за своя отбор", но не се посочва колко точно.
TaigaРейтинг: 1192 Неутрално
Велик Путин!"АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
г-н Саранди ГоведаровРейтинг: 912 Неутрално
Той пък да не види нещо от Бойко!Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
vassilunРейтинг: 4856 Весело
Добре, че няма някой нов Матиас Руст да кацне пак на Червения площад! 😂🤣
stedimРейтинг: 2197 Весело
Браво. Велик си. Машала.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5753 Неутрално
И тук си имаме подобен "голмайстор" !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
dma12587967Рейтинг: 1480 Весело
Не бих се учудил ако е вкарал всички голове, и за двата отбора:))
dedolibenРейтинг: 1446 Неутрално
Минало незабравимо и при тях и унас."Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
john_3voltaРейтинг: 729 Весело
5, 6 или 7. Ако бяха 8, щяха да пишат че е вкарал ВСИЧКИ голове.
plamen_bРейтинг: 766 Весело
Имеет си хас да не стане голмайстор...
АмброзСПРейтинг: 619 Весело
П утин каза ......,Путин кара влак,Путин кара самолет,Путин се изкъпа,Путин игра хокей!!!А Путин пита ли ви какво ядохте днес??? Не е?Е,здраве да е!!!Мисълта ражда действието.
Ха ха ха и голмайстор станал ........,пу пу,да не му е уроки!!!!
john_3voltaРейтинг: 729 Неутрално
Самолетите им падат, президентът им вкарва голове. Просперитет, милорд!
vassilunРейтинг: 4856 Неутрално
Най-великият за всички времена! Ленин, Берия и Сталин в едно!
plamen_bРейтинг: 766 Весело
До коментар [#1] от "Taiga":
Най-велик, когато службата му за охрана държи противниковите играчи на 3 метра разстояние...
г-н Саранди ГоведаровРейтинг: 912 Неутрално
Самолетите им падат, президентът им вкарва голове. Просперитет, милорд!Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
До коментар [#11] от "john_3volta":
Пък наскоро изнесли голяма партида оръжие за Зимбабве. И понеже доларите в Зимбабве били кът - онези им платили в диаманти.
А иначе различните хора разбират просперитета по различен начин. Не мисля, че ти си по-щастливи от един будистки монах, един индийски брамин или един обикновен жител на Гуенка, Еквадор.....
john_3voltaРейтинг: 729 Весело
Включително и противниковия вратар.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4615 Неутрално
До коментар [#1] от "Taiga":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Велик е, да! И даже може да намери истински кораб за полагане на търби. Е, ще му отнеме доста време, защото там някакъв жалък слабак в някаква смешна краварска държава зад океана, подписа някакво листче и минути след това всички такива кораби си обраха крушите...
HawaiiРейтинг: 4797 Весело
Тоя вече надсвири Северокорейските КИМове
Ха-хааааааааа
vassilunРейтинг: 4856 Любопитно
До коментар [#14] от "г-н Саранди Говедаров":
"Пък наскоро изнесли голяма партида оръжие за Зимбабве. "
Нещо друго освен оръжие и суровини да са изнесли?
realguruРейтинг: 3116 Неутрално
Смееш ли да хванеш шайба на Путин :)
Че после Сибир може да ти се стори малък :)
Все едно тука да хванат дузпа на Баце като рита с бистришките тигри :)
palav_nikРейтинг: 3397 Неутрално
След един такъв мач Хуйло успя да падне по лице
https://www.segabg.com/node/68002
vhvРейтинг: 2203 Весело
Този е евати и смотаняка. На 70 години, бил станал голмайстор в хокеен мач...
Освен присмех, нищо друго не може да предизвика у един нормален човек. Всичката му работа е такава. Като при банкянската тиква - пребива дузпа докато вкара, а вратарят се моли топката да не го улучи...
vhvРейтинг: 2203 Весело
До коментар [#14] от "г-н Саранди Говедаров":
И на тях ли са "продали" СУ 57?
penetratingРейтинг: 10498 Весело
Ето го светлия пример за Борисов. И той каот Путин бие дузпи до гол.Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
vhvРейтинг: 2203 Весело
До коментар [#18] от "vassilun":
Девойки. Единствената качествена стока.
Иначе - и оръжието им и енергоносителите им, са с ниско качество.