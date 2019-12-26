Владимир Путин стана голмайстор в мач по хокей на Червения площад

Президентът на Русия Владимир Путин участва в традиционния мач от Нощната хокейна лига. В двубоя на Червения площад отборът му отново излезе победител, като спечели с 8:5.

ТАСС съобщава, че Путин е вкарал "повече от половината голове за своя отбор", но не се посочва колко точно.