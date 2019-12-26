Владимир Путин стана голмайстор в мач по хокей на Червения площад

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Владимир Путин стана голмайстор в мач по хокей на Червения площад

Владимир Путин стана голмайстор в мач по хокей на Червения площад

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Президентът на Русия Владимир Путин участва в традиционния мач от Нощната хокейна лига. В двубоя на Червения площад отборът му отново излезе победител, като спечели с 8:5.


ТАСС съобщава, че Путин е вкарал "повече от половината голове за своя отбор", но не се посочва колко точно.

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Коментари (24)
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  1. 1 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1192 Неутрално

    Велик Путин!

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  2. 2 Профил на г-н Саранди Говедаров
    г-н Саранди Говедаров
    Рейтинг: 912 Неутрално

    Той пък да не види нещо от Бойко!

    Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
  3. 3 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4856 Весело

    Добре, че няма някой нов Матиас Руст да кацне пак на Червения площад! 😂🤣

  4. 4 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2197 Весело

    Браво. Велик си. Машала.

  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5753 Неутрално

    И тук си имаме подобен "голмайстор" !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 1480 Весело

    Не бих се учудил ако е вкарал всички голове, и за двата отбора:))

  7. 7 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1446 Неутрално

    Минало незабравимо и при тях и унас.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  8. 8 Профил на john_3volta
    john_3volta
    Рейтинг: 729 Весело

    5, 6 или 7. Ако бяха 8, щяха да пишат че е вкарал ВСИЧКИ голове.

  9. 9 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 766 Весело

    Имеет си хас да не стане голмайстор...

  10. 10 Профил на АмброзСП
    АмброзСП
    Рейтинг: 619 Весело

    П утин каза ......,Путин кара влак,Путин кара самолет,Путин се изкъпа,Путин игра хокей!!!А Путин пита ли ви какво ядохте днес??? Не е?Е,здраве да е!!!

    Ха ха ха и голмайстор станал ........,пу пу,да не му е уроки!!!!

    Мисълта ражда действието.
  11. 11 Профил на john_3volta
    john_3volta
    Рейтинг: 729 Неутрално

    Самолетите им падат, президентът им вкарва голове. Просперитет, милорд!

  12. 12 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4856 Неутрално

    Велик Путин!
    —цитат от коментар 1 на Taiga


    Най-великият за всички времена! Ленин, Берия и Сталин в едно!

  13. 13 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 766 Весело

    До коментар [#1] от "Taiga":

    Най-велик, когато службата му за охрана държи противниковите играчи на 3 метра разстояние...

  14. 14 Профил на г-н Саранди Говедаров
    г-н Саранди Говедаров
    Рейтинг: 912 Неутрално

    Самолетите им падат, президентът им вкарва голове. Просперитет, милорд!

    До коментар [#11] от "john_3volta":

    Пък наскоро изнесли голяма партида оръжие за Зимбабве. И понеже доларите в Зимбабве били кът - онези им платили в диаманти.

    А иначе различните хора разбират просперитета по различен начин. Не мисля, че ти си по-щастливи от един будистки монах, един индийски брамин или един обикновен жител на Гуенка, Еквадор.....

    Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
  15. 15 Профил на john_3volta
    john_3volta
    Рейтинг: 729 Весело

    До коментар [#1] от "Taiga":Най-велик, когато службата му за охрана държи противниковите играчи на 3 метра разстояние...
    —цитат от коментар 13 на plamen_b


    Включително и противниковия вратар.

  16. 16 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4615 Неутрално

    До коментар [#1] от "Taiga":

    Велик е, да! И даже може да намери истински кораб за полагане на търби. Е, ще му отнеме доста време, защото там някакъв жалък слабак в някаква смешна краварска държава зад океана, подписа някакво листче и минути след това всички такива кораби си обраха крушите...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  17. 17 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4797 Весело


    Тоя вече надсвири Северокорейските КИМове

    Ха-хааааааааа

  18. 18 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4856 Любопитно

    До коментар [#14] от "г-н Саранди Говедаров":

    "Пък наскоро изнесли голяма партида оръжие за Зимбабве. "

    Нещо друго освен оръжие и суровини да са изнесли?

  19. 19 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 3116 Неутрално

    Смееш ли да хванеш шайба на Путин :)
    Че после Сибир може да ти се стори малък :)

    Все едно тука да хванат дузпа на Баце като рита с бистришките тигри :)

  20. 20 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3397 Неутрално

    След един такъв мач Хуйло успя да падне по лице
    https://www.segabg.com/node/68002

  21. 21 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2203 Весело

    Този е евати и смотаняка. На 70 години, бил станал голмайстор в хокеен мач...
    Освен присмех, нищо друго не може да предизвика у един нормален човек. Всичката му работа е такава. Като при банкянската тиква - пребива дузпа докато вкара, а вратарят се моли топката да не го улучи...

  22. 22 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2203 Весело

    До коментар [#14] от "г-н Саранди Говедаров":

    И на тях ли са "продали" СУ 57?

  23. 23 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10498 Весело

    Ето го светлия пример за Борисов. И той каот Путин бие дузпи до гол.

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  24. 24 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2203 Весело

    До коментар [#18] от "vassilun":

    Девойки. Единствената качествена стока.
    Иначе - и оръжието им и енергоносителите им, са с ниско качество.





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