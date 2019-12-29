Най-драматичните победни кошове в НБА за десетилетието

Драматични, зрелищни и решителни - Националната баскетболна асоциация (НБА) подбра част от най-добрите победни кошове на изминалото десетилетие.
Драматични, зрелищни и решителни - Националната баскетболна асоциация (НБА) подбра част от най-добрите победни кошове на изминалото десетилетие.
DarulioРейтинг: 2159 Весело
Кауай направо уби Сиксърс миналата година в мач 7 от плейофите (№3 в клипчето).Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
Mia san BayernРейтинг: 3073 Неутрално
Кое от кое по-велико.DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3372 Неутрално
Това нали вчера го гледахме?Libertarianism is just anarchy for rich people