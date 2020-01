"Ливърпул" сключи многомилионен договор с "Найки"

© Associated Press В последните пет години New Balance снабдяваше клуба с екипировка, като договорът на компанията изтича в края на сезона

Европейският шампион "Ливърпул" ще смени доставчика си на екипировка от следващия сезон. Червените обявиха подписването на договор с една от водещите компании за производство на спортни стоки "Найки".

Подробности по сделката не бяха съобщени, като според британските медии новото партньорство вероятно ще изравни или дори надхвърли сумата, която "Адидас" плаща на "Манчестър юнайтед". "Червените дяволи" имат най-големия спонсорски договор във Висшата лига и получават по 75 милиона паунда на година.

"Приветстваме "Найки" към семейството на "Ливърпул" като нашия нов официален доставчик на екипировка и очакваме те да бъдат уникален партньор за клуба на местно и глобално ниво, докато продължаваме да разширяваме фенбазата си", каза директорът по рекламата Ник Хоган.

Споразумението с "Найки" влиза в сила от 1 юни, като сделката включва доставка на екипировка за мъжкия и женския състав, както и за академията на отбора.

Американската компания ще замени New Balance, чийто договор с тима изтича в края на сезона. Базираната в Бостън фирма снабдява отбора от сезон 2015-16, като плаща по 45 милиона паунда на година.

През септември New Balance заведе дело във Висшия съд във Великобритания след информацията, че "Ливърпул" преговаря с "Найки". От New Balance твърдяха, че клубът е трябвало да позволи на компанията да изравни офертата на "Найки". В крайна сметка мърсисайдци спечелиха делото, като съдът отсъди, че офертата на New Balance е "по-малко благоприятна" от тази на "Найки".

"Като марка "Найки" отразява амбицията ни за растеж и очакваме с нетърпение да работим с тях, за да предоставим на феновете нови и вълнуващи продукти", допълни Хоган.