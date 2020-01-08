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Снимка на деня: Песента на "шумните граждани"

Манчестър сити" взе голяма преднина срещу градския си съперник "Манчестър юнайтед" в дербито от полуфиналите за Купата на лигата. "Гражданите" спечелиха с 3:1 като гост в първия двубой.