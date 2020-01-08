Снимка на деня: Песента на "шумните граждани"

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Дневник
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Нещастни червени дяволи
Едно време съра ги наричаше "шумните съседи", сега Юнайтед станаха "тихите съседи".
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neutРейтинг: 6770 Неутрално
Нещастни червени дяволиIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
juk35625824Рейтинг: 563 Неутрално
Едно време съра ги наричаше "шумните съседи", сега Юнайтед станаха "тихите съседи".