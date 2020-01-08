Снимка на деня: Песента на "шумните граждани"

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© Reuters

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"Манчестър сити" взе голяма преднина срещу градския си съперник "Манчестър юнайтед" в дербито от полуфиналите за Купата на лигата. "Гражданите" спечелиха с 3:1 като гост в първия двубой.
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"Сити" поведе с три гола през първата част чрез Бернардо Силва, Рияд Марез и автогол на Андреас Перейра. "Юнайтед" върна един гол в средата на второто полувреме, благодарение на Маркъс Рашфорд. В другия полуфинал играят "Лестър" и "Астън вила".
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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6770 Неутрално

    Нещастни червени дяволи

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на juk35625824
    juk35625824
    Рейтинг: 563 Неутрално

    Едно време съра ги наричаше "шумните съседи", сега Юнайтед станаха "тихите съседи".





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