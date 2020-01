Non invia est via: кои са новите думи на маратонките на Григор Димитров

1 / 2

Когато минава през трудни моменти, човек обикновено се стреми да намери вдъхновение. Миналата година Григор Димитров имаше серия предизвикателства пред себе си, като черпеше вдъхновение от реч, позната като "Човекът на арената" (The man in the arena).

Тогава надписът The man in the arena се появи на една от маратонките му.

На Australian Open камерите показаха ново послание в срещата с Томи Пол от втория кръг. В началото на четвъртия сет се видя надписът Non invia est via на лявата маратонка на бившия №3. Латинската сентенция, която в пълния си вид означава "За упорития никой път не е непроходим", служеше за мотивация на българина.

Той беше на път да го докаже, след като докосна първия обрат в кариерата си от 0:2 сета, но в крайна сметка допусна загуба от 22-годишния американец.

На дясната маратонка на Димитров продължава да стои надписът The man in the arena.