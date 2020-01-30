Изключителният гол, с който УЕФА поздрави Бербатов за рождения му ден

С кариера, продължила почти 20 години, Димитър Бербатов остави значима следа във футбола. Едно негово отиграване в Шампионската лига беше припомнено от УЕФА по случай 39-годишния рожден ден на българина.
Във видеото Бербатов, който през 2004 г. носи екипа на "Байер" (Леверкузен), се разписва срещу "Рома". Българинът, който https://www.dnevnik.bg/sport/2019/09/19/3965905_berbatov_sloji_krai_na_futbolnata_si_kariera/" target="_blank">през септември сложи край на професионалната си кариера, преодолява технично защитник и впоследствие пръхвърля вратаря с красив удар.
Бербатов беше поздравен още от бившите си отбори "Байер", "Тотнъм", "Манчестър юнайтед" и "Фулъм".
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😱 Dimitar Berbatov 🆚 @OfficialASRomahttps://twitter.com/OfficialASRoma?ref_src=twsrc%5Etfw">@OfficialASRoma> ⚽️💪🤩#HappyBirthdayhttps://twitter.com/hashtag/HappyBirthday?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HappyBirthday> | #UCLhttps://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL> | @bayer04fussballhttps://twitter.com/bayer04fussball?ref_src=twsrc%5Etfw">@bayer04fussball> | @bayer04_enhttps://twitter.com/bayer04_en?ref_src=twsrc%5Etfw">@bayer04_en> pic.twitter.com/8U5IBdvi5upic.twitter.com/8U5IBdvi5u" target="_blank" >https://t.co/8U5IBdvi5u">pic.twitter.com/8U5IBdvi5u> - UEFA.com DE (@UEFAcom_de) https://twitter.com/UEFAcom_de/status/1222870972409270272?ref_src=twsrc%5Etfw"> January 30, 2020
Mia san BayernРейтинг: 3170 Неутрално
Много красиво изпълнение.Да е жив и здрав Митко Бербатов.Дано някой ден пак да имаме толкова голям футболист с кариера като твоята.
hamiltonfРейтинг: 4662 Весело
А шофьора на автобуса на ФК "Рен", няма ли някой да го поздрави?! На деня на професионалните шофери сигурно?!Кой продаде къщата, дарена от проф. Елисавета Карамихайлова на катедра физика към СУ, вследстие на което, на нейно място бе построен хотел? Кой/и са тези престъпници?!
dedolibenРейтинг: 1336 Неутрално
До коментар [#2] от "hamiltonf":"Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
До коментар [#2] от "hamiltonf":
Според мен ако Божков беше собственник на ЦСКА в момента фенивете на отборът щяха да го защитят.
Обаче той направи залог на много голямо гюбре.
И то го предаде.
dedolibenРейтинг: 1336 Неутрално
До коментар [#2] от "hamiltonf":"Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
До коментар [#2] от "hamiltonf":
Според мен ако Божков беше собственник на ЦСКА в момента фенивете на отборът щяха да го защитят.
Обаче той направи залог на много голямо гюбре.
И то го предаде.
DarulioРейтинг: 1844 Неутрално
Честит рожден на Митко - оставил е следа във всяко първенство и всеки турнир, в което е играл. И то каква следа...Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
neutРейтинг: 7407 Неутрално
Голям талант! Да е жив и здрав!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
qwerty 500Рейтинг: 968 Неутрално
Има един финт дето е известен като Берба спин. Ама вие откъде да го знаете.I`m addicted to the truth, it`s a dangerous love affair.