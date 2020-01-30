Изключителният гол, с който УЕФА поздрави Бербатов за рождения му ден

© Associated Press Снимка от 2005 г., когато Димитър Бербатов носеше екипа на "Байер" (Леверкузен)

С кариера, продължила почти 20 години, Димитър Бербатов остави значима следа във футбола. Едно негово отиграване в Шампионската лига беше припомнено от УЕФА по случай 39-годишния рожден ден на българина.

Във видеото Бербатов, който през 2004 г. носи екипа на "Байер" (Леверкузен), се разписва срещу "Рома". Българинът, който https://www.dnevnik.bg/sport/2019/09/19/3965905_berbatov_sloji_krai_na_futbolnata_si_kariera/" target="_blank">през септември сложи край на професионалната си кариера, преодолява технично защитник и впоследствие пръхвърля вратаря с красив удар.

Бербатов беше поздравен още от бившите си отбори "Байер", "Тотнъм", "Манчестър юнайтед" и "Фулъм".



