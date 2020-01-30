Изключителният гол, с който УЕФА поздрави Бербатов за рождения му ден

Снимка от 2005 г., когато Димитър Бербатов носеше екипа на "Байер" (Леверкузен)

© Associated Press

Снимка от 2005 г., когато Димитър Бербатов носеше екипа на "Байер" (Леверкузен)



С кариера, продължила почти 20 години, Димитър Бербатов остави значима следа във футбола. Едно негово отиграване в Шампионската лига беше припомнено от УЕФА по случай 39-годишния рожден ден на българина.


Във видеото Бербатов, който през 2004 г. носи екипа на "Байер" (Леверкузен), се разписва срещу "Рома". Българинът, който https://www.dnevnik.bg/sport/2019/09/19/3965905_berbatov_sloji_krai_na_futbolnata_si_kariera/" target="_blank">през септември сложи край на професионалната си кариера, преодолява технично защитник и впоследствие пръхвърля вратаря с красив удар.


Бербатов беше поздравен още от бившите си отбори "Байер", "Тотнъм", "Манчестър юнайтед" и "Фулъм".





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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на Mia san Bayern
    Mia san Bayern
    Рейтинг: 3170 Неутрално

    Много красиво изпълнение.Да е жив и здрав Митко Бербатов.Дано някой ден пак да имаме толкова голям футболист с кариера като твоята.

  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4662 Весело

    А шофьора на автобуса на ФК "Рен", няма ли някой да го поздрави?! На деня на професионалните шофери сигурно?!

    Кой продаде къщата, дарена от проф. Елисавета Карамихайлова на катедра физика към СУ, вследстие на което, на нейно място бе построен хотел? Кой/и са тези престъпници?!
  3. 3 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1336 Неутрално

    До коментар [#2] от "hamiltonf":


    До коментар [#2] от "hamiltonf":

    Според мен ако Божков беше собственник на ЦСКА в момента фенивете на отборът щяха да го защитят.
    Обаче той направи залог на много голямо гюбре.
    И то го предаде.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  4. 4 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1336 Неутрално

    До коментар [#2] от "hamiltonf":


    До коментар [#2] от "hamiltonf":

    Според мен ако Божков беше собственник на ЦСКА в момента фенивете на отборът щяха да го защитят.
    Обаче той направи залог на много голямо гюбре.
    И то го предаде.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  5. 5 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 1844 Неутрално

    Честит рожден на Митко - оставил е следа във всяко първенство и всеки турнир, в което е играл. И то каква следа...

    Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7407 Неутрално

    Голям талант! Да е жив и здрав!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на qwerty 500
    qwerty 500
    Рейтинг: 968 Неутрално

    Има един финт дето е известен като Берба спин. Ама вие откъде да го знаете.

    I`m addicted to the truth, it`s a dangerous love affair.




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