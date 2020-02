Планинският филмов фестивал "Банф" отново ще гостува в България

Програмата за фестивала:

Ден 1 (19 февруари)

20:00 - 21:20 Banff Centre Film Festival World Tour

Представяне

Charge, 5', ски, екшън, Канада

Life of Pie, 12', култура, колоездене, САЩ

Chasing Monsters, 5', природа, фотография, Австралия

Bayandalai- Lord of the Taiga, 11', култура, зима, животни, Испания

Into the Canyon (Tour Edit), 45', приключенски, околна среда, култура, САЩ

Пауза, 20'

21:40 - 22:25 Banff Centre Film Festival World Tour

Представяне

A Nordic Skater, 5', кънки, зима, култура, САЩ

Siblings, 3', колоездене, хумор, Канада

Camel Finds Water, 9', хумор, сърф, приключенски, САЩ

REEL ROCK 13: Up to Speed, 20', хумор, катерене, САЩ

Danny Daycare, 4', хумор, колоездене, Англия

Ден 2 (20 февруари)

20:00 - 21:10 Banff Centre Film Festival World Tour

Представяне

Surfer Dan, 8', хумор, сърф, САЩ

Billder, 6', планинско колоездене, Канада

Safe Haven, 8, катерене, култура, САЩ

Deer 139 (Tour Edit), 44', приключенски, околна среда САЩ

Пауза, 20'

21:30 - 22:20 Banff Centre Film Festival World Tour

Представяне

The Running Pastor, 9', бягане, култура, САЩ

Lhotse, 23', катерене, ски, култура, САЩ

Hors Piste, 6, хумор, анимация, зима, Франция

The Frenchy, 14', хумор, Франция