Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболен мач в Турция

Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболния мач между турските отбори "Фатих Карагюмрук" и "Гире сунспор".

На кадри от мача се вижда как докато един от играчите се готви да изпълни пряк свободен удар, кучето преминава през терена, успява да стигне до топката и започва да си играе с нея. В крайна сметка друг играч решава да насочи топката извън терена, кучето тръгва след нея, играта е възобновена с друга топка, а четириногото е изведено извън загражденията.