Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболен мач в Турция

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Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболен мач в Турция

Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболен мач в Турция

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Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболния мач между турските отбори "Фатих Карагюмрук" и "Гире сунспор".


На кадри от мача се вижда как докато един от играчите се готви да изпълни пряк свободен удар, кучето преминава през терена, успява да стигне до топката и започва да си играе с нея. В крайна сметка друг играч решава да насочи топката извън терена, кучето тръгва след нея, играта е възобновена с друга топка, а четириногото е изведено извън загражденията.

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Коментари (14)
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  1. 1 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3403 Весело

    Хай гит, ач кьопек!
    /Хайде бягай, куче бездомно!/

    Еретик
  2. 2 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3161 Весело

    Много дружелюбно е това куче за бездомно!

  3. 3 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1336 Любопитно

    Как разбрахте, че е бездомно?

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  4. 4 Профил на rammjager
    rammjager
    Рейтинг: 738 Неутрално

    До коментар [#3] от "venci4":

    Лъжат бе, това е на Ети кьопека :)

  5. 5 Профил на Kamenarski
    Kamenarski
    Рейтинг: 2069 Весело

    Хай гит, ач кьопек!/Хайде бягай, куче бездомно!/
    —цитат от коментар 1 на Костадин Иванов


    Ач кьопек е гладно куче, ама да каже некои дето по разбира, като Ети, например.

    НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
  6. 6 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2401 Неутрално

    Иска да играе кьопекът.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  7. 7 Профил на Kamenarski
    Kamenarski
    Рейтинг: 2069 Весело

    Много дружелюбно е това куче за бездомно!
    —цитат от коментар 2 на deaf


    "Клъцнато" и с марка на ушото.

    НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
  8. 8 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3161 Неутрално

    Как разбрахте, че е бездомно?
    —цитат от коментар 3 на venci4



    До коментар [#3] от "venci4":

    Маркирано е на ухото.

  9. 9 Профил на pavlinkoto
    pavlinkoto
    Рейтинг: 704 Неутрално

    Яко дружелюбен и игрив!

  10. 10 Профил на стафилокок
    стафилокок
    Рейтинг: 1066 Весело

    Кучето на Гюлен.

    Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
  11. 11 Профил на Panda
    Panda
    Рейтинг: 840 Весело

    Сладур.

  12. 12 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3403 Неутрално

    До коментар [#5] от "Kamenarski":

    Ач не е гладно, а "отворено", демек външно куче. Което нормално пак си е гладно. Ети има филолологически капацитет на чилингирин /той ще разбере/.
    Разбира се, знае турски, местен и тамошен по-добре от мен, но ако нещо му заприлича на друго, директно го набежда за вярно.

    Еретик
  13. 13 Профил на dfjftriktrcdt
    dfjftriktrcdt
    Рейтинг: 833 Неутрално

    До коментар [#3] от "venci4":Лъжат бе, това е на Ети кьопека :)
    —цитат от коментар 4 на rammjager


    Гладно е горкото като собственика..Хаха..

    shlshlshlshl
  14. 14 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2401 Неутрално

    До коментар [#5] от "Kamenarski":Ач не е гладно, а "отворено", демек външно куче.
    —цитат от коментар 12 на Костадин Иванов


    Тоест, на свободна практика.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)




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