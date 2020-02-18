Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболен мач в Турция

Бездомно куче нахлу на терена и прекъсна футболния мач между турските отбори "Фатих Карагюмрук" и "Гире сунспор".
На кадри от мача се вижда как докато един от играчите се готви да изпълни пряк свободен удар, кучето преминава през терена, успява да стигне до топката и започва да си играе с нея. В крайна сметка друг играч решава да насочи топката извън терена, кучето тръгва след нея, играта е възобновена с друга топка, а четириногото е изведено извън загражденията.
Костадин ИвановРейтинг: 3403 Весело
Хай гит, ач кьопек!Еретик
/Хайде бягай, куче бездомно!/
deafРейтинг: 3161 Весело
Много дружелюбно е това куче за бездомно!
venci4Рейтинг: 1336 Любопитно
Как разбрахте, че е бездомно?Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
rammjagerРейтинг: 738 Неутрално
До коментар [#3] от "venci4":
Лъжат бе, това е на Ети кьопека :)
KamenarskiРейтинг: 2069 Весело
Ач кьопек е гладно куче, ама да каже некои дето по разбира, като Ети, например. НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2401 Неутрално
Иска да играе кьопекът.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
KamenarskiРейтинг: 2069 Весело
"Клъцнато" и с марка на ушото. НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
deafРейтинг: 3161 Неутрално
До коментар [#3] от "venci4":
Маркирано е на ухото.
pavlinkotoРейтинг: 704 Неутрално
Яко дружелюбен и игрив!
стафилококРейтинг: 1066 Весело
Кучето на Гюлен.Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
PandaРейтинг: 840 Весело
Сладур.
Костадин ИвановРейтинг: 3403 Неутрално
До коментар [#5] от "Kamenarski":Еретик
Ач не е гладно, а "отворено", демек външно куче. Което нормално пак си е гладно. Ети има филолологически капацитет на чилингирин /той ще разбере/.
Разбира се, знае турски, местен и тамошен по-добре от мен, но ако нещо му заприлича на друго, директно го набежда за вярно.
dfjftriktrcdtРейтинг: 833 Неутрално
Гладно е горкото като собственика..Хаха.. shlshlshlshl
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2401 Неутрално
Тоест, на свободна практика. Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)