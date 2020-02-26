"Никога не се съмнявайте дали Кубрат Пулев е щастлив, защото той винаги е щастлив, независимо какво се случва. Това винаги пожелавам и на хората - да са щастливи, защото сме за кратко тук."
"Винаги съм щастлив, дори и на летището в Чикаго. Хората там бяха суперучтиви, снимахме се. Даже се смяхме, разправяхме си разни случки, беше голям смях и шоу."
Това заяви боксьорът Кубрат Пулев по темата за визовите му проблеми при пристигането му в САЩ. Българинът вече е в Берлин, където ще се подготвя за евентуалния двубой с Антъни Джошуа за световната титла.
"Какво значи депортиран (от САЩ)? Бях телепортиран от самия себе си. Не съм имал притеснения или проблеми", каза Пулев.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5555 Неутрално
Във всяко село има поне по един 'Щастливец" !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
karabastunРейтинг: 6362 Любопитно
Браво на Пулев !karabastun1@abv.bg
КалникРейтинг: 840 Неутрално
Абе винаги малко ми е напомнял за синдрома на Даун. И те са винаги щастливи.
СдРейтинг: 888 Неутрално
Кога ще се пенсионират тези Пулеви,че ми омръзна да чета статии за този цирк-Професионален бокс за дебелаци.
keshРейтинг: 2302 Весело
.........СЛАДУР........!!!!!.....СТРАХОТНА ЕНЕРГИЯ ИМА ТОВА МОМЧЕ..........България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
Ale MIРейтинг: 462 Неутрално
Защо беше това увъртане при положение, че не са го пуснали?
virtual brainРейтинг: 1605 Неутрално
Не е лесно да те блъскат цял живот по кратуната.АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".