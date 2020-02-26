"Никога не се съмнявайте дали Кубрат Пулев е щастлив, защото той винаги е щастлив, независимо какво се случва. Това винаги пожелавам и на хората - да са щастливи, защото сме за кратко тук."

"Винаги съм щастлив, дори и на летището в Чикаго. Хората там бяха суперучтиви, снимахме се. Даже се смяхме, разправяхме си разни случки, беше голям смях и шоу."

Това заяви боксьорът Кубрат Пулев по темата за визовите му проблеми при пристигането му в САЩ. Българинът вече е в Берлин, където ще се подготвя за евентуалния двубой с Антъни Джошуа за световната титла.

"Какво значи депортиран (от САЩ)? Бях телепортиран от самия себе си. Не съм имал притеснения или проблеми", каза Пулев.