Никога не се съмнявайте дали Кубрат Пулев е щастлив

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Никога не се съмнявайте дали Кубрат Пулев е щастлив

Никога не се съмнявайте дали Кубрат Пулев е щастлив

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"Никога не се съмнявайте дали Кубрат Пулев е щастлив, защото той винаги е щастлив, независимо какво се случва. Това винаги пожелавам и на хората - да са щастливи, защото сме за кратко тук."


"Винаги съм щастлив, дори и на летището в Чикаго. Хората там бяха суперучтиви, снимахме се. Даже се смяхме, разправяхме си разни случки, беше голям смях и шоу."


Това заяви боксьорът Кубрат Пулев по темата за визовите му проблеми при пристигането му в САЩ. Българинът вече е в Берлин, където ще се подготвя за евентуалния двубой с Антъни Джошуа за световната титла.


"Какво значи депортиран (от САЩ)? Бях телепортиран от самия себе си. Не съм имал притеснения или проблеми", каза Пулев.

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5555 Неутрално

    Във всяко село има поне по един 'Щастливец" !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6362 Любопитно

    Браво на Пулев !

    karabastun1@abv.bg
  3. 3 Профил на Калник
    Калник
    Рейтинг: 840 Неутрално

    Абе винаги малко ми е напомнял за синдрома на Даун. И те са винаги щастливи.

  4. 4 Профил на Сд
    Сд
    Рейтинг: 888 Неутрално

    Кога ще се пенсионират тези Пулеви,че ми омръзна да чета статии за този цирк-Професионален бокс за дебелаци.

  5. 5 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2302 Весело

    .........СЛАДУР........!!!!!.....СТРАХОТНА ЕНЕРГИЯ ИМА ТОВА МОМЧЕ..........

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  6. 6 Профил на Ale MI
    Ale MI
    Рейтинг: 462 Неутрално

    Защо беше това увъртане при положение, че не са го пуснали?

  7. 7 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1605 Неутрално

    Не е лесно да те блъскат цял живот по кратуната.

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".




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