Димитър Бербатов попадна в топ 50 на "най-мръсните" играчи във Висшата лига

Художник на терена, магьосник, футболен поет... Подобни са думите, с които най-често е описван бившият национал Димитър Бербатов.

Според авторитетното списание Four Four Two обаче играта на българина има и друга страна. Бербатов попадна в средата на класацията за петдесетте "най-мръсни" играчи във Висшата лига.

Бившият нападател, който стана голмайстор на английското първенство като играч на "Манчестър юнайтед", е поставен на 31-ото място.

"Да, точно така: Димитър Бербатов. Класният българин удиви публиката на Висшата лига с безупречното си първо докосване в "Тотнъм", "Манчестър юнайтед" и "Фулъм", но "тъмното изкуство" не му беше чуждо", пишат авторите.

"Бербатов извърши 323 нарушения по време на кариерата си в елита на английския футбол, въпреки че всички те вероятно са нечия друга вина", добавят те.

Начело в класацията е Гарет Бари с 633 нарушения, следван от Кевин Дейвис с 605 и Маруан Фелайни с 588.