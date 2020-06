Китайска звезда в електронните спортове се оттегли на 23 заради "хронични контузии"

© Associated Press

Звездата в електронните спортове Дзиан Дзъхао, играещ под псевдонима "Узи", обяви, че прекратява състезателната си кариера. Отказването на 23-годишния китаец идва след лекарски съвет заради хроничните му травми в китката и рамото и наличието на диабет.

Дзиан е определян за един от най-великите състезатели на своята позиция (bot-laner) в играта League Of Legends. От отбора му Royal Never Give Up изразиха своята признателност, наричайки го "сърцето и душата" на тима и "икона в света на електронните игри".

Кариерата на Дзиан в електронните спортове започва през 2012 г., като година по-късно той излиза на международната сцена със силните си изяви по време на League of Legends World Championship. Китаецът с основна заслуга за достигането на тима му до финала в престижния турнир.

Това е единственото голямо състезание, което Дзиан не успя да спечели в осемгодишната си кариера.



Chinese esports superstar Uzi announces retirement at the age of 23 https://t.co/LbRZwPFEEA

- SCMP News (@SCMPNews) June 3, 2020





Популярността на китаеца беше използвана от "Найки", като компанията за производство на спортни стоки подписа спонсорски договор със него, за да засили на влиянието си в електронните спортове.

Впоследствие Дзиан се появи рекламна кампания с баскетболиста Леброн Джеймс.

Във видео на "Найки" доскорошната звезда в електронните спортове заяви, че според лекарите ръцете му функционират като човек, който е два пъти по-възрастен.