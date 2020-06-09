Мартин Камбуров подписа с "ЦСКА 1948"

Мартин Камбуров подписа с "ЦСКА 1948"

© CSKA 1948



Нападателят Мартин Камбуров премина в "ЦСКА 1948". Опитният футболист ще доиграе сезона с "Берое", а след това ще се присъедини към новия си отбор.


Камбуров, който е на 39 години, посочи, че иска да вкарва голове, както го е правил винаги. Наскоро той се прицели в рекорда на Петър Жеков за най-много голове в българския футбол. За подобряването му нападателят се нуждае от 23 попадения.


От изказването му се разбра, че е бил потърсен от Цветомир Найденов и спортния директор Кирил Котев. До момента Найденов, който е съсобственик в букмейкъра "Ефбет", винаги се е заявявал публично само като спонсор и като един от многото собственици на сдружението "ЦСКА 1948", но не и като ръководител.




"Стигна се трансфера след обаждания от г-н Найденов и г-н Котев. Много бързо се разбрахме, за което се радвам. Помислих си, че това е добра опция за мен да постигна това, което съм си поставил за цел и да помогна на отбора", каза Камбуров.


"Няма да бъде лесно в началото, но с потенциала, с който разполагаме ще се представим достойно", добави той.


"ЦСКА 1948" привлече за треньор бившия селекционер Красимир Балъков.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на averatec
    averatec
    Рейтинг: 951 Неутрално

    ЦСКА се кани да играе в лига за ветерани или? Остана и Бойко Борисов да подпишат...

  2. 2 Профил на chepokalipsis
    chepokalipsis
    Рейтинг: 960 Неутрално

    До коментар [#1] от "averatec":

    Че той Камбура вкарва повече от всичките събирани от Африка и Бразилия, взето заедно.

  3. 3 Профил на kapitan_laino
    kapitan_laino
    Рейтинг: 747 Неутрално

    Не че ми пука особено, но да го представят за свой играч, докато още де факто играе за друг отбор, е малко непрофесионално.





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