Мартин Камбуров подписа с "ЦСКА 1948"

Нападателят Мартин Камбуров премина в "ЦСКА 1948". Опитният футболист ще доиграе сезона с "Берое", а след това ще се присъедини към новия си отбор.
Камбуров, който е на 39 години, посочи, че иска да вкарва голове, както го е правил винаги. Наскоро той се прицели в рекорда на Петър Жеков за най-много голове в българския футбол. За подобряването му нападателят се нуждае от 23 попадения.
От изказването му се разбра, че е бил потърсен от Цветомир Найденов и спортния директор Кирил Котев. До момента Найденов, който е съсобственик в букмейкъра "Ефбет", винаги се е заявявал публично само като спонсор и като един от многото собственици на сдружението "ЦСКА 1948", но не и като ръководител.
"Стигна се трансфера след обаждания от г-н Найденов и г-н Котев. Много бързо се разбрахме, за което се радвам. Помислих си, че това е добра опция за мен да постигна това, което съм си поставил за цел и да помогна на отбора", каза Камбуров.
"Няма да бъде лесно в началото, но с потенциала, с който разполагаме ще се представим достойно", добави той.
"ЦСКА 1948" привлече за треньор бившия селекционер Красимир Балъков.
averatecРейтинг: 951 Неутрално
ЦСКА се кани да играе в лига за ветерани или? Остана и Бойко Борисов да подпишат...
chepokalipsisРейтинг: 960 Неутрално
До коментар [#1] от "averatec":
Че той Камбура вкарва повече от всичките събирани от Африка и Бразилия, взето заедно.
kapitan_lainoРейтинг: 747 Неутрално
Не че ми пука особено, но да го представят за свой играч, докато още де факто играе за друг отбор, е малко непрофесионално.