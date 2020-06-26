НБА се завръща в края на юли с по-малко отбори

НБА се завръща в края на юли с по-малко отбори

© Associated Press



Националната баскетболна асоциация (НБА) и Асоциацията на баскетболистите одобриха плана за подновяване на сезона. Мачовете от първенството ще започнат на 30 юли, като отборите ще проведат оставащите мачове в увеселителния комплекс "Дисни уърлд" във Флорида.


В доиграването на сезона ще се включат 22 тима (13 в Западната и 9 в Източната конференция). Към 16-те отбора, които преди спирането заемаха местата за участие в плейофите, ще се присъединят още "Портланд трейл блейзърс", "Ню Орлианс пеликанс", "Финикс сънс", "Сан Антонио спърс", "Сакраменто кингс" и "Вашингтон уизърдс".


Всеки отбор ще изиграе по осем мача до края на редовния сезон, като резултатите ще бъдат прибавени към досегашните. При малка разлика между осмия и деветия в някоя от двете конференция регламентът предвижда бараж за определяне на отбора, които ще участва в плейофите.




Планът включва строги правила за безопасност, като мачовете ще се играят без публика.



Играчите бяха тествани преди започването на тренировъчните лагери, като положителните проби за COVID-19 са 16 от 302 изследвани.


НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство.

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на kilgore
    kilgore
    Рейтинг: 593 Весело

    "НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство."

    Ще умра от смях!
    Жива да не бях!
    Да не са решили да сложат квоти за бели в отборите?
    Наистина има расово неравенство - сигурно 4 от 5 играчи са черни.

    Този идиотизъм няма ли да спре? Аз ли остарявам или светът полудя съвсем?
    В средата на 90-те, като тийнейджъри, играехме по цяла вечер и идолите ни бяха Джордън, Пипън, Мутомбо, Баркли, Шакил и останалите. До един черни и на никого от нас не му пукаше, всички искахме да сме като тях - добри баскетболисти.
    Сигурно сме били расисти, защото никой не искаше да е дори Кукоч, Кър или Петрович, всеки си представяше, че е Джордън.

    'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
  2. 2 Профил на voxy
    voxy
    Рейтинг: 1120 Неутрално

    "НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство."

    Т.е. белите ще са поне 50%, че в момента ми се струва малко расистка NBA
    75+% са черни.

    -voxy
  3. 3 Профил на anonim440
    anonim440
    Рейтинг: 2537 Неутрално

    Значи ако има расово неравенство не е честно. Чернокожите са много повече от белокожите. Някак си не става. Трябва да са фифти фифти...

  4. 4 Профил на Тангра
    Тангра
    Рейтинг: 1580 Неутрално

    Дам, расово равенство, квоти за бели и мексиканци. Да не забравяме и първи, втори нации, ексимоси, лапландци.

    А равенство в заплащането нещо!? До кога ще го търпим тоя капитализъм?

    "НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство."Ще умра от смях!Жива да не бях!Да не са решили да сложат квоти за бели в отборите?Наистина има расово неравенство - сигурно 4 от 5 играчи са черни.Този идиотизъм няма ли да спре? Аз ли остарявам или светът полудя съвсем?В средата на 90-те, като тийнейджъри, играехме по цяла вечер и идолите ни бяха Джордън, Пипън, Мутомбо, Баркли, Шакил и останалите. До един черни и на никого от нас не му пукаше, всички искахме да сме като тях - добри баскетболисти.Сигурно сме били расисти, защото никой не искаше да е дори Кукоч, Кър или Петрович, всеки си представяше, че е Джордън.
    —цитат от коментар 1 на kilgore


    Подкрепям!
    Само дето при нас никой не искаше да е Мутомбо!
    Щото той си беше съвсем негър :)
    А Шакил е дебел и не много умен. Как да искаш да си като него :)

    Кукоч и Кър много се шашкаха горките. Пипън им изкарваше ангелите.





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