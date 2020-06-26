НБА се завръща в края на юли с по-малко отбори

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Националната баскетболна асоциация (НБА) и Асоциацията на баскетболистите одобриха плана за подновяване на сезона. Мачовете от първенството ще започнат на 30 юли, като отборите ще проведат оставащите мачове в увеселителния комплекс "Дисни уърлд" във Флорида.

В доиграването на сезона ще се включат 22 тима (13 в Западната и 9 в Източната конференция). Към 16-те отбора, които преди спирането заемаха местата за участие в плейофите, ще се присъединят още "Портланд трейл блейзърс", "Ню Орлианс пеликанс", "Финикс сънс", "Сан Антонио спърс", "Сакраменто кингс" и "Вашингтон уизърдс".

Всеки отбор ще изиграе по осем мача до края на редовния сезон, като резултатите ще бъдат прибавени към досегашните. При малка разлика между осмия и деветия в някоя от двете конференция регламентът предвижда бараж за определяне на отбора, които ще участва в плейофите.

Планът включва строги правила за безопасност, като мачовете ще се играят без публика.

The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame

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Играчите бяха тествани преди започването на тренировъчните лагери, като положителните проби за COVID-19 са 16 от 302 изследвани.

НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство.