НБА се завръща в края на юли с по-малко отбори

Националната баскетболна асоциация (НБА) и Асоциацията на баскетболистите одобриха плана за подновяване на сезона. Мачовете от първенството ще започнат на 30 юли, като отборите ще проведат оставащите мачове в увеселителния комплекс "Дисни уърлд" във Флорида.
В доиграването на сезона ще се включат 22 тима (13 в Западната и 9 в Източната конференция). Към 16-те отбора, които преди спирането заемаха местата за участие в плейофите, ще се присъединят още "Портланд трейл блейзърс", "Ню Орлианс пеликанс", "Финикс сънс", "Сан Антонио спърс", "Сакраменто кингс" и "Вашингтон уизърдс".
Всеки отбор ще изиграе по осем мача до края на редовния сезон, като резултатите ще бъдат прибавени към досегашните. При малка разлика между осмия и деветия в някоя от двете конференция регламентът предвижда бараж за определяне на отбора, които ще участва в плейофите.
Планът включва строги правила за безопасност, като мачовете ще се играят без публика.
The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame
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Играчите бяха тествани преди започването на тренировъчните лагери, като положителните проби за COVID-19 са 16 от 302 изследвани.
НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство.
kilgoreРейтинг: 593 Весело
"НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство."'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
Ще умра от смях!
Жива да не бях!
Да не са решили да сложат квоти за бели в отборите?
Наистина има расово неравенство - сигурно 4 от 5 играчи са черни.
Този идиотизъм няма ли да спре? Аз ли остарявам или светът полудя съвсем?
В средата на 90-те, като тийнейджъри, играехме по цяла вечер и идолите ни бяха Джордън, Пипън, Мутомбо, Баркли, Шакил и останалите. До един черни и на никого от нас не му пукаше, всички искахме да сме като тях - добри баскетболисти.
Сигурно сме били расисти, защото никой не искаше да е дори Кукоч, Кър или Петрович, всеки си представяше, че е Джордън.
voxyРейтинг: 1120 Неутрално
"НБА и Асоциацията на играчите в лигата обявиха, че щи работят в посока към справяне с расовото неравенство."-voxy
Т.е. белите ще са поне 50%, че в момента ми се струва малко расистка NBA
75+% са черни.
anonim440Рейтинг: 2537 Неутрално
Значи ако има расово неравенство не е честно. Чернокожите са много повече от белокожите. Някак си не става. Трябва да са фифти фифти...
ТанграРейтинг: 1580 Неутрално
Дам, расово равенство, квоти за бели и мексиканци. Да не забравяме и първи, втори нации, ексимоси, лапландци.
А равенство в заплащането нещо!? До кога ще го търпим тоя капитализъм?
Подкрепям!
Само дето при нас никой не искаше да е Мутомбо!
Щото той си беше съвсем негър :)
А Шакил е дебел и не много умен. Как да искаш да си като него :)
Кукоч и Кър много се шашкаха горките. Пипън им изкарваше ангелите.