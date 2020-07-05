Снимка на деня: Вечният Буфон и големият му рекорд

 
На 42 години Джанлуиджи Буфон постави името си в историята на Серия А. Вратарят изигра своя мач №648 и подобри рекорда за най-много двубои в италианското първенство.

© Reuters

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На 42 години Джанлуиджи Буфон постави името си в историята на Серия А. Вратарят изигра своя мач №648 и подобри рекорда за най-много двубои в италианското първенство.
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Досега върховото постижение се държеше от легендата на "Милан" Паоло Малдини.
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В местното дерби с "Торино" се отличи и Кристиано Роналдо. Португалската звезда вкара първия си гол от фаул за "бианконерите" от 43-ия опит.<br /><br />Успехът с 4:1 и загубата на "Лацио" от "Милан" проправя пътя на "Ювентус" към девета поредна титла в Серия А. Осем кръга преди края тимът на Маурицио Сари е на върха със 75 точки и има седем преднина пред втория "Лацио".
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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на KRAFTWERK
    KRAFTWERK
    Рейтинг: 1684 Неутрално

    Да е жив и здрав ! ....още много мачове и честита титла !

  2. 2 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 130 Любопитно

    И кво!?
    То и Боби Перуката мое да стане вратар на Подуене....,ако изтрезнее!🙉🐮🙉🐮🙉

    Много съм тъп
  3. 3 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 130 Любопитно

    Да е жив и здрав ! ....още много мачове и честита титла !
    —цитат от коментар 1 на KRAFTWERK


    Каква титла?🙉🐮🙉

    Много съм тъп
  4. 4 Профил на KRAFTWERK
    KRAFTWERK
    Рейтинг: 1684 Неутрално

    До коментар [#3] от "Соломон Рибентоп":


    [quote#3:"Соломон Рибентоп"][/quote]

    На Юве.....

  5. 5 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4975 Неутрално

    Браво, Джиджи!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  6. 6 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 130 Неутрално

    До коментар [#3] от "Соломон Рибентоп":[quote#3:"Соломон Рибентоп"]
    —цитат от коментар 4 на KRAFTWERK
    На Юве.....[/quote]

    Още не.🕎

    Много съм тъп
  7. 7 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 3555 Неутрално

    Един от големите. Но все по - малко остават.

  8. 8 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 3854 Неутрално

    Титлата теоретично все още не е в Юве а и имат директен домакински мач с орлите но са по близко до титлата от Лацио.

  9. 9 Профил на Петър Петров
    Петър Петров
    Рейтинг: 907 Неутрално

    До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

    Има след него доста.

    Инсталатор на оптика в Мадрид и в свободното време - компютри мрежи сайтове.




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