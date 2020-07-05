Снимка на деня: Вечният Буфон и големият му рекорд

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Дневник
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Да е жив и здрав ! ....още много мачове и честита титла !
И кво!?То и Боби Перуката мое да стане вратар на Подуене....,ако изтрезнее!🙉🐮🙉🐮🙉
До коментар [#3] от "Соломон Рибентоп":[quote#3:"Соломон Рибентоп"][/quote]На Юве.....
Браво, Джиджи!
До коментар [#3] от "Соломон Рибентоп":[quote#3:"Соломон Рибентоп"]
Един от големите. Но все по - малко остават.
Титлата теоретично все още не е в Юве а и имат директен домакински мач с орлите но са по близко до титлата от Лацио.
До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":Има след него доста.
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KRAFTWERKРейтинг: 1684 Неутрално
Да е жив и здрав ! ....още много мачове и честита титла !
Соломон РибентопРейтинг: 130 Любопитно
И кво!?Много съм тъп
То и Боби Перуката мое да стане вратар на Подуене....,ако изтрезнее!🙉🐮🙉🐮🙉
Соломон РибентопРейтинг: 130 Любопитно
Каква титла?🙉🐮🙉 Много съм тъп
KRAFTWERKРейтинг: 1684 Неутрално
До коментар [#3] от "Соломон Рибентоп":
[quote#3:"Соломон Рибентоп"][/quote]
На Юве.....
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4975 Неутрално
Браво, Джиджи!"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Соломон РибентопРейтинг: 130 Неутрално
Още не.🕎 Много съм тъп
Vlado NikolovРейтинг: 3555 Неутрално
Един от големите. Но все по - малко остават.
chicago514Рейтинг: 3854 Неутрално
Титлата теоретично все още не е в Юве а и имат директен домакински мач с орлите но са по близко до титлата от Лацио.
Петър ПетровРейтинг: 907 Неутрално
До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":Инсталатор на оптика в Мадрид и в свободното време - компютри мрежи сайтове.
Има след него доста.