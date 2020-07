Антъни Иванов: Няма да приключа с плуването заради температура за един ден

View this post on Instagram

Понеже чух и прочетох доста глупости от сорта на "кариерата му приключи", "няма да плува повече" и т.н исках да ви кажа какво точно се случва. Имах температура 1 ден и след това не съм имал симптоми. В момента всичко е наред, нямам проблеми с дишането за съжаление на някой от вас 😂. Съжалявам, че съм добре хаха. Нито ще спра с плуването, нито ще се откажа от мечтата ми да изляза на финал догодина с българският флаг на гърдите ми. Така, че на всички доброжелатели, дано вие не се разболеете наистина. Аз ще се върна още по-силен 🇧🇬✊🏻

