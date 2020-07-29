Григор Димитров и останалите със светкавични реакции в тениса

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Григор Димитров и останалите със светкавични реакции в тениса

Григор Димитров и останалите със светкавични реакции в тениса

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Бързите реакции са много важно умение в спорта. Асоциацията на професионалните тенисисти (АТП) подбра видео с моменти на светкавични рефлекси от страна на състезателите.


В материала място намери и Григор Димитров с миг от драматичния си двубой с Александър Бублик в Ченду от септември 2019 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

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Коментари (11)
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  1. 1 Профил на pmp12670197
    pmp12670197
    Рейтинг: Неутрално

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    и останалите. бе, вие си ги знаете и сами. Защото мафията на Борисов и Доган ви бичат рапортации. Или направо някоя на перачката на пари Севдалина Арнаудова звъни директно на модерацията.

  2. 2 Профил на pmp13670197
    pmp13670197
    Рейтинг: Неутрално

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  3. 3 Профил на dpnps
    dpnps
    Рейтинг: 2339 Неутрално

    "В материала място намери и Григор Димитров с миг от драматичния си двубой с Александър Бублик в Ченду от септември 2019 г."

    Ченду е уникален град.

    https://www.youtube.com/watch?v=PYeq0GOtq4s

  4. 4 Профил на pmp12670195
    pmp12670195
    Рейтинг: Неутрално

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  5. 5 Профил на fpl15670200
    fpl15670200
    Рейтинг: Неутрално

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  6. 6 Профил на iti16670201
    iti16670201
    Рейтинг: Неутрално

    Рибата се вмирисва от Борисов! Гнусен, тлъст, комунистически некадърник, лъжец и престъпник.

  7. 7 Профил на qbt17670204
    qbt17670204
    Рейтинг: Неутрално

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  8. 8 Профил на qbt18670204
    qbt18670204
    Рейтинг: Неутрално

    Не веднъж се е случвало, беседвайки в кабинета на г-н Божков, той да прекъсне разговора, казвайки, че трябва да отиде на среща с Влади. А нашите обсъждания, ще продължат в колата по пътя към Министерството.
    Тръгвайки за срещата, той взимаше със себе си предварително подготвен подаръчен плик или слагаше множество пачки с банкноти от 500 евро в якето си и в джобовете си.
    Г-н Божков влизаше в Министерството без всякакви формалности. Без проверка на багажа му и на самия него.
    Срещите му траеха пет, десет, до 15 минути. Илизаше носейки единствено традиционната си пура.

  9. 9 Профил на lxr19670204
    lxr19670204
    Рейтинг: Неутрално

    Колко били протестиращите?

    Ами, 50 000 до 80 000 души. От министерски съвет до Орлов мост:

    https://ibb.co/3rCW49X

  10. 10 Профил на nao21670206
    nao21670206
    Рейтинг: Неутрално

    Колко били протестиращите?

    Ами, 50 000 до 80 000 души. От министерски съвет до Орлов мост:

    https://ibb.co/3rCW49X

  11. 11 Профил на ijz21670206
    ijz21670206
    Рейтинг: Неутрално

    Колко били протестиращите?

    Ами, 50 000 до 80 000 души. От министерски съвет до Орлов мост:

    https://ibb.co/3rCW49X





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