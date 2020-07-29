Григор Димитров и останалите със светкавични реакции в тениса

Бързите реакции са много важно умение в спорта. Асоциацията на професионалните тенисисти (АТП) подбра видео с моменти на светкавични рефлекси от страна на състезателите.
В материала място намери и Григор Димитров с миг от драматичния си двубой с Александър Бублик в Ченду от септември 2019 г.
Всичко, което трябва да знаете за:
pmp12670197Рейтинг: Неутрално
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и останалите. бе, вие си ги знаете и сами. Защото мафията на Борисов и Доган ви бичат рапортации. Или направо някоя на перачката на пари Севдалина Арнаудова звъни директно на модерацията.
pmp13670197Рейтинг: Неутрално
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dpnpsРейтинг: 2339 Неутрално
"В материала място намери и Григор Димитров с миг от драматичния си двубой с Александър Бублик в Ченду от септември 2019 г."
Ченду е уникален град.
https://www.youtube.com/watch?v=PYeq0GOtq4s
pmp12670195Рейтинг: Неутрално
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fpl15670200Рейтинг: Неутрално
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iti16670201Рейтинг: Неутрално
Рибата се вмирисва от Борисов! Гнусен, тлъст, комунистически некадърник, лъжец и престъпник.
qbt17670204Рейтинг: Неутрално
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qbt18670204Рейтинг: Неутрално
Не веднъж се е случвало, беседвайки в кабинета на г-н Божков, той да прекъсне разговора, казвайки, че трябва да отиде на среща с Влади. А нашите обсъждания, ще продължат в колата по пътя към Министерството.
Тръгвайки за срещата, той взимаше със себе си предварително подготвен подаръчен плик или слагаше множество пачки с банкноти от 500 евро в якето си и в джобовете си.
Г-н Божков влизаше в Министерството без всякакви формалности. Без проверка на багажа му и на самия него.
Срещите му траеха пет, десет, до 15 минути. Илизаше носейки единствено традиционната си пура.
lxr19670204Рейтинг: Неутрално
Колко били протестиращите?
Ами, 50 000 до 80 000 души. От министерски съвет до Орлов мост:
https://ibb.co/3rCW49X
nao21670206Рейтинг: Неутрално
Колко били протестиращите?
Ами, 50 000 до 80 000 души. От министерски съвет до Орлов мост:
https://ibb.co/3rCW49X
ijz21670206Рейтинг: Неутрално
Колко били протестиращите?
Ами, 50 000 до 80 000 души. От министерски съвет до Орлов мост:
https://ibb.co/3rCW49X