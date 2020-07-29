Григор Димитров и останалите със светкавични реакции в тениса

Бързите реакции са много важно умение в спорта. Асоциацията на професионалните тенисисти (АТП) подбра видео с моменти на светкавични рефлекси от страна на състезателите.

В материала място намери и Григор Димитров с миг от драматичния си двубой с Александър Бублик в Ченду от септември 2019 г.