Трима са фаворити за треньорския пост в "Ювентус"

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Ювентус" може да освободи треньора си Маурицио Сари след отпадането от Шампионската лига, пишат медиите в Италия. "Бианконерите" напуснаха турнира в осминафиналите, отпадайки от френския "Лион" след 2:2 по-малко голове на чужд терен.

Треньорът Маурицио Сари не оправдава доверието, а през сезона "Ювентус" играеше колебливо.

Според "Тутоспорт" фаворити за поста са трима души - Маурисио Почетино, Зинедин Зидан и Симоне Индзаги. От тях без работа е само Почетино, който напусна "Тотнъм". Зидан е начаело на "Реал" (Мадрид), докато Индзаги води успешно "Лацио".

Самият Сари е уверен, че ще остане начело на "бианконерите".

След мача с "Лион" президентът на "Ювентус" Андреа Аниели обяви, че треньорът остава. Медиите в Италия обаче не са склонни да вярват в дългосрочните намерения на Аниели спрямо Сари.

"Щe нaпрaвим някoи oцeнки, зa дa рaзбeрeм кaк дa ce изпрaвим прeз cлeдвaщия ceзoн c пoднoвeн eнтуcиaзъм. Дaли ce oтнacя и зa трeньoрa? Рaзбирa ce, aбcoлютнo, щe прoизнeca мoтивaциoннa рeч нa цeлия клуб. Caри ocтaвa нaчeлo нa "Ювeнтус", тoй пишe иcтoрия в мoмeнтa", каза президентът на клуба.