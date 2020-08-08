Трима са фаворити за треньорския пост в "Ювентус"

Трима са фаворити за треньорския пост в "Ювентус"

© Reuters



Ювентус" може да освободи треньора си Маурицио Сари след отпадането от Шампионската лига, пишат медиите в Италия. "Бианконерите" напуснаха турнира в осминафиналите, отпадайки от френския "Лион" след 2:2 по-малко голове на чужд терен.


Треньорът Маурицио Сари не оправдава доверието, а през сезона "Ювентус" играеше колебливо.


Според "Тутоспорт" фаворити за поста са трима души - Маурисио Почетино, Зинедин Зидан и Симоне Индзаги. От тях без работа е само Почетино, който напусна "Тотнъм". Зидан е начаело на "Реал" (Мадрид), докато Индзаги води успешно "Лацио".




Самият Сари е уверен, че ще остане начело на "бианконерите".


След мача с "Лион" президентът на "Ювентус" Андреа Аниели обяви, че треньорът остава. Медиите в Италия обаче не са склонни да вярват в дългосрочните намерения на Аниели спрямо Сари.


"Щe нaпрaвим някoи oцeнки, зa дa рaзбeрeм кaк дa ce изпрaвим прeз cлeдвaщия ceзoн c пoднoвeн eнтуcиaзъм. Дaли ce oтнacя и зa трeньoрa? Рaзбирa ce, aбcoлютнo, щe прoизнeca мoтивaциoннa рeч нa цeлия клуб. Caри ocтaвa нaчeлo нa "Ювeнтус", тoй пишe иcтoрия в мoмeнтa", каза президентът на клуба.


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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на plamenss
    plamenss
    Рейтинг: 644 Весело

    "Мауриsио Почетино" - Дневник редактор имате ли?!





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