Григор Димитров е заявил участие на мастърса в Рим

Григор Димитров

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Григор Димитров



Григор Димитров е заявил участие в турнира от сериите "Мастърс" в Рим. Организаторите показаха списъка с тенисистите, заявили, че ще се впуснат в надпреварата в средата на септември.


Там са още първите двама в световната ранглиста - Новак Джокович и Рафаел Надал, както и Доминик Тийм, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александър Зверев, Матео Беретини, Гаел Монфис и Давид Гофен. Извън списъка е възстановяващият се след операция Роджър Федерер.


Турнирът е веднага след US Open, от който се отказаха някои от най-добрите тенисисти, включително и Надал и Ник Кириос. Григор Димитров заяви последно, че обмисля дали да играе в Ню Йорк.




Българинът изкара коронавируса, като обясни, че това се е отразило на физическото му състояние.


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Коментари (13)
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  1. 1 Профил на Dimiter Monev
    Dimiter Monev
    Рейтинг: 827 Неутрално

    Между два турнира от Големия шлем. Сега ще са нагъсто големите турнири.

  2. 2 Профил на N I K E
    N I K E
    Рейтинг: 438 Неутрално

    сега е момента....

  3. 3 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1216 Неутрално

    Това, че участва е ясно.
    Да вземе вече и да победи някой.

  4. 4 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 2923 Неутрално

    До коментар [#3] от "НеКой":

    Сега е важно да се възстанови от короната, победите после.

  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5205 Неутрално

    Измисли ли за US Open Григор, време не остана

  6. 6 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1574 Неутрално

    Успех

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  7. 7
    ****

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  8. 8 Профил на Dimiter Monev
    Dimiter Monev
    Рейтинг: 827 Весело

    Измисли ли за US Open Григор, време не остана
    —цитат от коментар 5 на pet_fire


    Ще ходи, вече има имунитет към вируса.

  9. 9 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7002 Неутрално

    Успех на Григор

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  10. 10
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  11. 11
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    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  12. 12
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  13. 13 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3372 Неутрално

    А стига бе, и тук ли е писал "Такоз за Боеку"?

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)




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