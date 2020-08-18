Григор Димитров е заявил участие на мастърса в Рим

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Григор Димитров е заявил участие в турнира от сериите "Мастърс" в Рим. Организаторите показаха списъка с тенисистите, заявили, че ще се впуснат в надпреварата в средата на септември.

Там са още първите двама в световната ранглиста - Новак Джокович и Рафаел Надал, както и Доминик Тийм, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александър Зверев, Матео Беретини, Гаел Монфис и Давид Гофен. Извън списъка е възстановяващият се след операция Роджър Федерер.

Турнирът е веднага след US Open, от който се отказаха някои от най-добрите тенисисти, включително и Надал и Ник Кириос. Григор Димитров заяви последно, че обмисля дали да играе в Ню Йорк.

Българинът изкара коронавируса, като обясни, че това се е отразило на физическото му състояние.

