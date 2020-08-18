Григор Димитров е заявил участие на мастърса в Рим

Григор Димитров е заявил участие в турнира от сериите "Мастърс" в Рим. Организаторите показаха списъка с тенисистите, заявили, че ще се впуснат в надпреварата в средата на септември.
Там са още първите двама в световната ранглиста - Новак Джокович и Рафаел Надал, както и Доминик Тийм, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александър Зверев, Матео Беретини, Гаел Монфис и Давид Гофен. Извън списъка е възстановяващият се след операция Роджър Федерер.
Турнирът е веднага след US Open, от който се отказаха някои от най-добрите тенисисти, включително и Надал и Ник Кириос. Григор Димитров заяви последно, че обмисля дали да играе в Ню Йорк.
Българинът изкара коронавируса, като обясни, че това се е отразило на физическото му състояние.
Entry list @InteBNLdItalia 🇮🇹 👇 pic.twitter.com/6YkR2cKwCA
- Luca Fiorino (@LucaFiorino24) August 18, 2020
Dimiter MonevРейтинг: 827 Неутрално
Между два турнира от Големия шлем. Сега ще са нагъсто големите турнири.
N I K EРейтинг: 438 Неутрално
сега е момента....
НеКойРейтинг: 1216 Неутрално
Това, че участва е ясно.
Да вземе вече и да победи някой.
blondofilРейтинг: 2923 Неутрално
До коментар [#3] от "НеКой":
Сега е важно да се възстанови от короната, победите после.
pet_fireРейтинг: 5205 Неутрално
Измисли ли за US Open Григор, време не остана
dedolibenРейтинг: 1574 Неутрално
Успех"Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
****
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.
Dimiter MonevРейтинг: 827 Весело
Ще ходи, вече има имунитет към вируса.
neutРейтинг: 7002 Неутрално
Успех на ГригорIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
****
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.
****
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.
****
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3372 Неутрално
А стига бе, и тук ли е писал "Такоз за Боеку"?Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)