Фотогалерия: Дуелът между Григор Димитров и Циципас в Париж

 
Григор Димитров <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2020/10/05/4122671_cicipas_prechupi_grigor_dimitrov_i_go_otstrani_ot/">напусна "Ролан Гарос"</a> след загуба от Стефанос Циципас с 3:6, 6:7 (9), 2:6 . Срещата продължи 2.30 часа.

© Reuters

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Григор Димитров <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2020/10/05/4122671_cicipas_prechupi_grigor_dimitrov_i_go_otstrani_ot/">напусна "Ролан Гарос"</a> след загуба от Стефанос Циципас с 3:6, 6:7 (9), 2:6 . Срещата продължи 2.30 часа.
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От средата на първия и във втория сет Димитров игра много силно, като не се остави да бъде надигран от Циципас. Той започна по-колебливо срещата и това му се отрази. Във втората част Димитров пропусна два сетбола, което се оказа решаващо.
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Акробатично изпълнение от българина.
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Бившият №3 в света завърши с 22 уинъра и 52 непредизвикани грешки, а Циципас с 23 уинъра и 30 грешки.
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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4911 Неутрално

    Игра достойно. Болестта още дава негативно отражение .

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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