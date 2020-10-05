Фотогалерия: Дуелът между Григор Димитров и Циципас в Париж

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Дневник
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КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4911 Неутрално
Игра достойно. Болестта още дава негативно отражение .ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!