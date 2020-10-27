С уверена победа Григор Димитров премина първото стъпало във Виена

Със силна игра Григор Димитров спечели първия си мач в турнира от сериите "АТП 500" във Виена. Българинът се наложи със 7:6 (6), 6:3 срещу 18-ия в ранглистата Карен Хачанов за близо 1.30 часа игра.
Следващият мач на Димитров ще е в четвъртък. Във втория кръг той ще срещне победителя от двубоя между Стефанос Циципас и Ян-Ленард Щруф.
Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.
Всичко, което трябва да знаете за:
selqninРейтинг: 1694 Неутрално
Браво на Григор!!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5192 Неутрално
Много силен, много уверен !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
hamiltonfРейтинг: 4308 Неутрално
Браво, страхотна победа срещу много корав съперник! Не успях да гледам мача, но щом Кмета пише, че е бил "Много силен, много уверен", значи спортната му форма продължава да е във възход.Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
blondofilРейтинг: 3060 Неутрално
В първите кръгове му е силата.
krummmРейтинг: 637 Неутрално
Браво за разумната игра!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5586 Весело
Лош ден за Волгин, Митев и останалите гришофоби."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
nhh18551388Рейтинг: 857 Неутрално
Браво Гришо!
Това е лицето на истинския Българин - красив, умен, силен, благороден и достоен човек.
Прави на пух и прах всички тези манипулатори и подлеци (повечето не българи), които по цял ден се опитват да ни внушат че сме грозни, страхливи, завистливи, подли, че нямаме бъдеще и трябва да сме виновни за нещо.
Благодарим ти Гришо!
boevbisserРейтинг: 3570 Весело
А така, браво, и е време да отмъсти на Циципас, ако съседчето вземе неговия мач.
zztop11Рейтинг: 1007 Неутрално
Браво на Гришо!
dma12587967Рейтинг: 649 Неутрално
Не вярвах, че ще бие Хачанов. Браво!