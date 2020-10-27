С уверена победа Григор Димитров премина първото стъпало във Виена

С уверена победа Григор Димитров премина първото стъпало във Виена

© Reuters



Със силна игра Григор Димитров спечели първия си мач в турнира от сериите "АТП 500" във Виена. Българинът се наложи със 7:6 (6), 6:3 срещу 18-ия в ранглистата Карен Хачанов за близо 1.30 часа игра.


Следващият мач на Димитров ще е в четвъртък. Във втория кръг той ще срещне победителя от двубоя между Стефанос Циципас и Ян-Ленард Щруф.


С уверена победа Григор Димитров премина първото стъпало във Виена

© Reuters


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Коментари (10)
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  1. 1 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1694 Неутрално

    Браво на Григор!!!

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5192 Неутрално

    Много силен, много уверен !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4308 Неутрално

    Браво, страхотна победа срещу много корав съперник! Не успях да гледам мача, но щом Кмета пише, че е бил "Много силен, много уверен", значи спортната му форма продължава да е във възход.

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  4. 4 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3060 Неутрално

    В първите кръгове му е силата.

  5. 5 Профил на krummm
    krummm
    Рейтинг: 637 Неутрално

    Браво за разумната игра!

  6. 6 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5586 Весело

    Лош ден за Волгин, Митев и останалите гришофоби.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  7. 7 Профил на nhh18551388
    nhh18551388
    Рейтинг: 857 Неутрално

    Браво Гришо!
    Това е лицето на истинския Българин - красив, умен, силен, благороден и достоен човек.
    Прави на пух и прах всички тези манипулатори и подлеци (повечето не българи), които по цял ден се опитват да ни внушат че сме грозни, страхливи, завистливи, подли, че нямаме бъдеще и трябва да сме виновни за нещо.
    Благодарим ти Гришо!

  8. 8 Профил на boevbisser
    boevbisser
    Рейтинг: 3570 Весело

    А така, браво, и е време да отмъсти на Циципас, ако съседчето вземе неговия мач.

  9. 9 Профил на zztop11
    zztop11
    Рейтинг: 1007 Неутрално

    Браво на Гришо!

  10. 10 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 649 Неутрално

    Не вярвах, че ще бие Хачанов. Браво!





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