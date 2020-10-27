С уверена победа Григор Димитров премина първото стъпало във Виена

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Със силна игра Григор Димитров спечели първия си мач в турнира от сериите "АТП 500" във Виена. Българинът се наложи със 7:6 (6), 6:3 срещу 18-ия в ранглистата Карен Хачанов за близо 1.30 часа игра.

Следващият мач на Димитров ще е в четвъртък. Във втория кръг той ще срещне победителя от двубоя между Стефанос Циципас и Ян-Ленард Щруф.

© Reuters

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