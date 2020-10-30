Фотогалерия: Футболната икона Диего Марадона на 60

 
Обичан и мразен - това е футболната икона Диего Марадона, който не оставя почитателите на спорта равнодушни. Аржентинецът празнува 60-годишния си юбилей като треньор на "Химнасия" (Ла Плата) в родината си.

© Reuters

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Обичан и мразен - това е футболната икона Диего Марадона, който не оставя почитателите на спорта равнодушни. Аржентинецът празнува 60-годишния си юбилей като треньор на "Химнасия" (Ла Плата) в родината си.
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Диего Марадона по време на спорното положение, в което вкарва гол на Англия с помощта на "Божията ръка". Четвъртфиналният мач е спечелен с 2:1 от Аржентина.
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Със световната купа през 1986 г.
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Сълзите на Диего Марадона. Звездата на Аржентина не успява да спечели втора световна титла, след като четири години извежда своята страна до златните медали.
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Марадона е една от легендите на "Бока Хуниорс" и до днес подкрепя отбора от Буенос Айрес.
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По време на световното първенство в Русия през 2018 г.
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През 2018 г. Марадона за кратко беше треньор на мексиканския "Дорадос".
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Дневник

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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5966 Неутрално

    Доживя!!!
    ЧРД!!!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  2. 2 Профил на МиГ-29
    МиГ-29
    Рейтинг: 630 Неутрално

    БОГ !!!

  3. 3 Профил на МиГ-29
    МиГ-29
    Рейтинг: 630 Неутрално

    Най великия за всички времена !!!
    Икона !!!

  4. 4 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1356 Неутрално

    Si yo fuera Maradona
    viviría como él 👍

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  5. 5 Профил на monk007
    monk007
    Рейтинг: 1505 Неутрално

    Най-великият като футболист! За другите му качества не говоря. Радвам се че го наблюдавах страхотно играеше.

  6. 6 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1906 Неутрално

    Голям футболист - малък човек/като нямам предвид ръста му/!!!
    Да е жив и здрав!

  7. 7 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1389 Весело

    Ето го тук с малолетни проститутки в Куба😂

    https://l.facebook.com/l.php?u=https://deportes.cubitanow.com/filtran-imagenes-de-las-singulares-fiestas-de-maradona-en-cuba/?fbclid=IwAR3fLW6wZClm-Ayqw5aJO1xC24RKeK1u7o4BtQg0H3X3eUv4iw4kUQBPtQM&h=AT1fVrwfZY8XjwQYSJkZUuoNuAoxESQUDfknne22wurmgs7K9GXCLhbHJAeTuZ-RleyQF7Hu1jjDHnqN97F8K1JOHtnLzr7xdntpJGMNDzvcv7el_bdDoe2sKoRl&s=1

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  8. 8 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4182 Весело

    Нямам думи! Да почиташ някакъв измекярин като бог?!

    klimentm
  9. 9 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5568 Неутрално

    Страхотен на терена и не толкова извън него.





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