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Фотогалерия: Футболната икона Диего Марадона на 60
Обичан и мразен - това е футболната икона Диего Марадона, който не оставя почитателите на спорта равнодушни. Аржентинецът празнува 60-годишния си юбилей като треньор на "Химнасия" (Ла Плата) в родината си.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5966 Неутрално
Доживя!!!"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
ЧРД!!!
МиГ-29Рейтинг: 630 Неутрално
БОГ !!!
МиГ-29Рейтинг: 630 Неутрално
Най великия за всички времена !!!
Икона !!!
virtual brainРейтинг: 1356 Неутрално
Si yo fuera MaradonaАФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
viviría como él 👍
monk007Рейтинг: 1505 Неутрално
Най-великият като футболист! За другите му качества не говоря. Радвам се че го наблюдавах страхотно играеше.
selqninРейтинг: 1906 Неутрално
Голям футболист - малък човек/като нямам предвид ръста му/!!!
Да е жив и здрав!
venci4Рейтинг: 1389 Весело
Ето го тук с малолетни проститутки в Куба😂Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://deportes.cubitanow.com/filtran-imagenes-de-las-singulares-fiestas-de-maradona-en-cuba/?fbclid=IwAR3fLW6wZClm-Ayqw5aJO1xC24RKeK1u7o4BtQg0H3X3eUv4iw4kUQBPtQM&h=AT1fVrwfZY8XjwQYSJkZUuoNuAoxESQUDfknne22wurmgs7K9GXCLhbHJAeTuZ-RleyQF7Hu1jjDHnqN97F8K1JOHtnLzr7xdntpJGMNDzvcv7el_bdDoe2sKoRl&s=1
klimentmРейтинг: 4182 Весело
Нямам думи! Да почиташ някакъв измекярин като бог?!klimentm
pet_fireРейтинг: 5568 Неутрално
Страхотен на терена и не толкова извън него.