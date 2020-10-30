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Фотогалерия: Футболната икона Диего Марадона на 60

Обичан и мразен - това е футболната икона Диего Марадона, който не оставя почитателите на спорта равнодушни. Аржентинецът празнува 60-годишния си юбилей като треньор на "Химнасия" (Ла Плата) в родината си.