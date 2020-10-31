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Дневник
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Кой та тури Кумане за треньор?🙉🐮🙉🐮🙉
Закривай . Отбор в който футбалерите командват не е отбор.Меси може да е всякакъв,ама си остава наемник.Трябваше да го изгонят.
Първенството е още в началото си. Има време големите отбори да вземат своето
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Шакир ЗуловРейтинг: 493 Гневно
Кой та тури Кумане за треньор?Много съм прост
🙉🐮🙉🐮🙉
Петър ПетровРейтинг: 999 Неутрално
Закривай . Отбор в който футбалерите командват не е отбор.Меси може да е всякакъв,ама си остава наемник.Трябваше да го изгонят.Инсталатор на оптика в Мадрид и в свободното време - компютри мрежи сайтове.
neutРейтинг: 7976 Неутрално
Първенството е още в началото си. Има време големите отбори да вземат своетоIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest