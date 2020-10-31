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Снимка на деня: Поредното разочарование за "Барселона" в Ла Лига

Барселона" остана без победа в четвърти пореден мач в Ла Лига. Каталунците завършиха 1:1 при гостуването си на "Алавес", въпреки че играха с човек повече в последните 30 минути.