 
"Барселона" остана без победа в четвърти пореден мач в Ла Лига. Каталунците завършиха 1:1 при гостуването си на "Алавес", въпреки че играха с човек повече в последните 30 минути.

© Reuters

увеличи
"Барселона" остана без победа в четвърти пореден мач в Ла Лига. Каталунците завършиха 1:1 при гостуването си на "Алавес", въпреки че играха с човек повече в последните 30 минути.
виж повече
Луис Риоха откри за "Алавес" през първата част, а Антоан Гризман изравни за "Барселона". В 62-ата минута Йота от домакините беше изгонен след грубо нарушение и втори жълт картон.
виж повече
След шест мача каталунците имат осем точки. Шампионът <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2020/10/31/4133915_purvi_gol_na_azar_ot_godina_vduhnovi_real_madrid_za/" target="_blank">"Реал" (Мадрид)</a> е на върха с 16 точки от седем изиграни срещи.
виж повече
, 518

Дневник

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Модата преди и сега

Фотогалерия: Модата преди и сега

виж повече
Снимка на деня: хиляди поляци се събраха на най-големия протест за правото на аборт

Снимка на деня: хиляди поляци се събраха на най-големия протест за правото на аборт

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 30 октомври 2020 г.

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 30 октомври 2020 г.

виж повече
Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Шакир Зулов
    Шакир Зулов
    Рейтинг: 493 Гневно

    Кой та тури Кумане за треньор?
    🙉🐮🙉🐮🙉

    Много съм прост
  2. 2 Профил на Петър Петров
    Петър Петров
    Рейтинг: 999 Неутрално

    Закривай . Отбор в който футбалерите командват не е отбор.Меси може да е всякакъв,ама си остава наемник.Трябваше да го изгонят.

    Инсталатор на оптика в Мадрид и в свободното време - компютри мрежи сайтове.
  3. 3 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7976 Неутрално

    Първенството е още в началото си. Има време големите отбори да вземат своето

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.