Снимка на деня: Голеадата на "Гладбах" в Украйна

На живо Коронавирусът в България: рекорд по починали, медиците ще имат парични бонуси през 2021 (хронология) 07:52, 03 ное 20 / България 162
GunnersРейтинг: 1143 Неутрално
Рядко отбори от Германия като изключим Байерн Мюнхен правят подвизи извьн собствената си лига. Браво на Борусия Мьонхенгладбах.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5656 Неутрално
Отборът от Мьонхенгладбах е изключително млад. 6 или 7 играчи са под 23 години. Ако не ги разпродадат, този отбор ще има добро бъдеще."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
pet_fireРейтинг: 5268 Неутрално
Много добри тия от Мьонхенгладбах, уникална победа като гост в ШЛ
uej03527584Рейтинг: 787 Неутрално
теа шахтьор а не са нашиа миньоро от пеуник