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Снимка на деня: Голеадата на "Гладбах" в Украйна

Борусия" (Мьонхенгладбах) сътвори шоу при гостуването си на "Шахтьор" (Донецк). В Киев германският тим разби с 6:0 съперника си и постигна най-голямата победа от началото на сезона в Шампионската лига.