Снимка на деня: Голеадата на "Гладбах" в Украйна

 
"Борусия" (Мьонхенгладбах) сътвори шоу при гостуването си на "Шахтьор" (Донецк). В Киев германският тим разби с 6:0 съперника си и постигна най-голямата победа от началото на сезона в Шампионската лига.

© Reuters

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"Борусия" (Мьонхенгладбах) сътвори шоу при гостуването си на "Шахтьор" (Донецк). В Киев германският тим разби с 6:0 съперника си и постигна най-голямата победа от началото на сезона в Шампионската лига.
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Хеттрик за "Борусия" вкара Аласан Плеа. По едно попадение добавиха Рами Бенсебаини и Ларс Щиндъл, а Валерий Бондар си вкара автогол.<br /><br />С успеха германците излязоха начело с пет точки, като има една повече от "Шахтьор". В другия мач от групата <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2020/11/03/4134357_real_izliza_na_final_s_inter_livurpul_sreshta/" target="_blank">"Реал" (Мадрид) приема "Интер"</a>, като и двата отбора още търсят първата си победа в турнира.
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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1143 Неутрално

    Рядко отбори от Германия като изключим Байерн Мюнхен правят подвизи извьн собствената си лига. Браво на Борусия Мьонхенгладбах.

  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5656 Неутрално

    Отборът от Мьонхенгладбах е изключително млад. 6 или 7 играчи са под 23 години. Ако не ги разпродадат, този отбор ще има добро бъдеще.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5268 Неутрално

    Много добри тия от Мьонхенгладбах, уникална победа като гост в ШЛ

  4. 4 Профил на uej03527584
    uej03527584
    Рейтинг: 787 Неутрално

    теа шахтьор а не са нашиа миньоро от пеуник





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