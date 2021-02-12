Григор Димитров и радостта му да играе в Деня на влюбените

Григор Димитров стигна до осминафиналите на Australian Open, без да загуби сет, и вече очаква следващото си предизвикателство. В неделя той ще срещне световния №3 Доминик Тийм.
На въпрос как се чувства от това, че ще играе мач в Деня на влюбените, българинът отговори с усмивка: "Винаги има любов. Вече съм купил подарък, много съм доволен от него. Харесва ми. Всички ние сме изградени от любовта. Не можем без нея. Не мисля, че трябва да е Свети Валентин, за да направиш нещо специално за човека до теб. Хубаво е да играеш тенис на този ден, така че се надявам да имам хубав ден", посочи Димитров.
Българинът заяви, че на състезателите ще им липсва публиката. Местните власти в щата Виктория въведоха ограничения заради коронавируса.
"Има много неща, които не мога да контролирам. Съсредоточавам се върху тези неща, които зависят от мен. Надявам се след тези дни нещата да могат да се върнат към нормалното, както беше в последните седмици", добави Димитров.
Красимир АндоновРейтинг: 793 Неутрално
На крилете на любовта!
Ех, младост върни се!
Боян ТаксировРейтинг: 2019 Неутрално
На младини вервах в любофта,mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
сега парите будят ми страстта,
която за любоф ти подмята,
иска да ти вземе тя парата...
Николай БучковРейтинг: 5272 Любопитно
Тъщата и тъста да останат доволни е важно.....
krummmРейтинг: 701 Неутрално
Ако прескочи Тийм, отива на финал с Надал.
star bastunРейтинг: 1270 Неутрално
Успех Гришо! И малко мирясай ,че за връзките ти се пише повече от успехите на корта.
Шакир ЗуловРейтинг: 1009 Неутрално
В кой е влюбен Григоръ от Хасково?🐵Много съм прост
Отец СисойРейтинг: 569 Неутрално
Любовта е хубаво нещо, стига да е с правослвана жена. А случаят май не е такъв?over the under
pepiskyРейтинг: 326 Неутрално
При всяко ново гадже играта му върви.