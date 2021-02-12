Григор Димитров и радостта му да играе в Деня на влюбените

Григор Димитров и радостта му да играе в Деня на влюбените

© Reuters



Григор Димитров стигна до осминафиналите на Australian Open, без да загуби сет, и вече очаква следващото си предизвикателство. В неделя той ще срещне световния №3 Доминик Тийм.


На въпрос как се чувства от това, че ще играе мач в Деня на влюбените, българинът отговори с усмивка: "Винаги има любов. Вече съм купил подарък, много съм доволен от него. Харесва ми. Всички ние сме изградени от любовта. Не можем без нея. Не мисля, че трябва да е Свети Валентин, за да направиш нещо специално за човека до теб. Хубаво е да играеш тенис на този ден, така че се надявам да имам хубав ден", посочи Димитров.


Българинът заяви, че на състезателите ще им липсва публиката. Местните власти в щата Виктория въведоха ограничения заради коронавируса.




"Има много неща, които не мога да контролирам. Съсредоточавам се върху тези неща, които зависят от мен. Надявам се след тези дни нещата да могат да се върнат към нормалното, както беше в последните седмици", добави Димитров.


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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Красимир Андонов
    Красимир Андонов
    Рейтинг: 793 Неутрално

    На крилете на любовта!

    Ех, младост върни се!

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2019 Неутрално

    На младини вервах в любофта,
    сега парите будят ми страстта,
    която за любоф ти подмята,
    иска да ти вземе тя парата...

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на Николай Бучков
    Николай Бучков
    Рейтинг: 5272 Любопитно

    Тъщата и тъста да останат доволни е важно.....

  4. 4 Профил на krummm
    krummm
    Рейтинг: 701 Неутрално

    Ако прескочи Тийм, отива на финал с Надал.

  5. 5 Профил на star bastun
    star bastun
    Рейтинг: 1270 Неутрално

    Успех Гришо! И малко мирясай ,че за връзките ти се пише повече от успехите на корта.

  6. 6 Профил на Шакир Зулов
    Шакир Зулов
    Рейтинг: 1009 Неутрално

    В кой е влюбен Григоръ от Хасково?🐵

    Много съм прост
  7. 7 Профил на Отец Сисой
    Отец Сисой
    Рейтинг: 569 Неутрално

    Любовта е хубаво нещо, стига да е с правослвана жена. А случаят май не е такъв?

    over the under
  8. 8 Профил на pepisky
    pepisky
    Рейтинг: 326 Неутрално

    При всяко ново гадже играта му върви.





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