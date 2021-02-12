Григор Димитров и радостта му да играе в Деня на влюбените

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Григор Димитров стигна до осминафиналите на Australian Open, без да загуби сет, и вече очаква следващото си предизвикателство. В неделя той ще срещне световния №3 Доминик Тийм.

На въпрос как се чувства от това, че ще играе мач в Деня на влюбените, българинът отговори с усмивка: "Винаги има любов. Вече съм купил подарък, много съм доволен от него. Харесва ми. Всички ние сме изградени от любовта. Не можем без нея. Не мисля, че трябва да е Свети Валентин, за да направиш нещо специално за човека до теб. Хубаво е да играеш тенис на този ден, така че се надявам да имам хубав ден", посочи Димитров.

Българинът заяви, че на състезателите ще им липсва публиката. Местните власти в щата Виктория въведоха ограничения заради коронавируса.

"Има много неща, които не мога да контролирам. Съсредоточавам се върху тези неща, които зависят от мен. Надявам се след тези дни нещата да могат да се върнат към нормалното, както беше в последните седмици", добави Димитров.