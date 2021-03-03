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Фотогалерия: С бясна скорост през полярния кръг

Снежни преспи, минусови температури и автомобили летящи със 180 км/ч - това беляза първото Арктическо рали Финландия. Състезанието беше втори кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC), а победата грабна От Танак с "Хюндай".

Естонецът беше най-убедителен в трите състезателни дни, като взе шест от 10-те специални етапа.