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Фотогалерия: С бясна скорост през полярния кръг
Снежни преспи, минусови температури и автомобили летящи със 180 км/ч - това беляза първото Арктическо рали Финландия. Състезанието беше втори кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC), а победата грабна От Танак с "Хюндай".
Естонецът беше най-убедителен в трите състезателни дни, като взе шест от 10-те специални етапа.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4525 Неутрално
Джипкаджията няма време сега. Иначе щеше да ги отвее с 200.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
ekimРейтинг: 225 Неутрално
Сега разбрах какви мастъри са тези от CodeMasters! Не мога да се отърва от чувтсовото, че гледам скрийншотове от CMR или DiRT :)
vucoffРейтинг: 663 Неутрално
Голям кеф!