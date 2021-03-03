Фотогалерия: С бясна скорост през полярния кръг

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© RedBull Content Pool

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Снежни преспи, минусови температури и автомобили летящи със 180 км/ч - това беляза първото Арктическо рали Финландия. Състезанието беше втори кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC), а победата грабна От Танак с "Хюндай".<br /><br />Естонецът беше най-убедителен в трите състезателни дни, като взе шест от 10-те специални етапа.
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Финландецът Кале Рованпера с "Тойота" завърши втори.
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Състезанието се проведе около Северния полярен кръг в региона на Рованиеми, Лапландия - дома на Дядо Коледа.
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Световният шампион Себастиен Ожие имаше проблеми и се представи слабо.
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Тиери Ньовил с "Хюндай" завърши трети във второ поредно състезание.
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Един от пилотите на "Форд" Гъс Грийнсмит "лети" край преспите.
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Танак.
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Елфин Еванс с "Тойота".
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Пилотите бяха наградени от Дядо Коледа.
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4525 Неутрално

    Джипкаджията няма време сега. Иначе щеше да ги отвее с 200.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на ekim
    ekim
    Рейтинг: 225 Неутрално

    Сега разбрах какви мастъри са тези от CodeMasters! Не мога да се отърва от чувтсовото, че гледам скрийншотове от CMR или DiRT :)

  3. 3 Профил на vucoff
    vucoff
    Рейтинг: 663 Неутрално

    Голям кеф!





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