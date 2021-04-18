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Фотогалерия: Красивите моменти от "Търново ултра"
И тази година "Търново ултра" събра почитатели и опитни състезатели в планинското бягане и колоездене. Надпреварата предложи разнообразни дисциплини и красиви гледки за участниците.
На снимката: зрелищен скок на Стоян Стоянов.
ПешкатаРейтинг: 1298 Неутрално
Супер! Браво на участниците и организаторите. Повече такива събития.Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
GunnersРейтинг: 1536 Неутрално
Невероятно изживяване
СдРейтинг: 762 Неутрално
Ненужно дълго бягане от 48 км,дори вредно и безполезно.Но ако беше 2-5 км нямаше да го пишат тук.Пишете как някой умен човек е измислил изобретение.
JazzdevilРейтинг: 1454 Неутрално
Изглежда много свежо - не бях чувал за това състезание.
Дария КолевРейтинг: 5232 Неутрално
Само изглежда, ако си страничен наблюдател!
ivan_ko9Рейтинг: 498 Неутрално
Много свежо изживяване.
БланшРейтинг: 5864 Неутрално
Дизела е върха :-)
daskal1Рейтинг: 4669 Неутрално
Чудесна идея и снимки, браво. Повече такива моменти за изграждане на един позитивен мироглед у нас.
БланшРейтинг: 5864 Неутрално
Пак се размечтаха, абсурдите.