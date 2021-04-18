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Фотогалерия: Красивите моменти от "Търново ултра"

И тази година "Търново ултра" събра почитатели и опитни състезатели в планинското бягане и колоездене. Надпреварата предложи разнообразни дисциплини и красиви гледки за участниците.

На снимката: зрелищен скок на Стоян Стоянов.