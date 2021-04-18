 
И тази година "Търново ултра" събра почитатели и опитни състезатели в планинското бягане и колоездене. Надпреварата предложи разнообразни дисциплини и красиви гледки за участниците.<br /><br />На снимката: зрелищен скок на Стоян Стоянов.

© Tarnovo Ultra - Bike & Trail

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И тази година "Търново ултра" събра почитатели и опитни състезатели в планинското бягане и колоездене. Надпреварата предложи разнообразни дисциплини и красиви гледки за участниците.<br /><br />На снимката: зрелищен скок на Стоян Стоянов.
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Над 800 участници се включиха в надпреварата. Маршрутът премина през крепостта "Царевец" и други забележителности около Велико Търново.
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Колоездачите трябваше да се преодоляват предизвикателства по трасето. Те се състезаваха в дистанции с дължина 30 и 48 км. Някои се впуснаха в дуатлона, който включваше 48 км колоездене и 48 км бягане.<br /><br />Победители на 38 км при мъжете и жените станаха съответно Алек Бонев и Йоана Вълканова, а в дългата дисциплина най-бързи бяха Бойко Танчев и Лили Ангелова. В дуатлона първи се наредиха Самуил Вълчев и Евелина Златанова.
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За втора поредна година най-добрият български биатлонист Владимир Илиев спечели бягането на 28 км. При жените Кристина Иванова впечатли с представянето си, като тя завърши девета в общото класиране и изпревари огромна част от мъжете.
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Антон Атанасов навлиза с висока скорост в локвата.
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Трифон Хаджийски "лети" по трасето.
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Красивите медали от състезанието.
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Понякога се налага да буташ велосипеда, за да продължиш напред.
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Виктор Енев показва умения на две колела.
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Известният състезател в планинското бягане Кирил Николов-Дизела също се включи в надпреварата.
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Кристина Иванова отвя конкуренцията в бягането на 28 км.
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Виктория Бойкова (на снимката) беше в челото в дистанцията на 14 км. Победител при жените стана Ясна Петрова, а при мъжете победата отиде за Александър Спасов.
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Пламен Пенов и Валерия Димитрова бяха най-бързи в бягането на 48 км, а надпреварата в най-дългата дисциплина на 71 км спечелиха Христо Минков и Валентина Димитрова.
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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на Пешката
    Пешката
    Рейтинг: 1298 Неутрално

    Супер! Браво на участниците и организаторите. Повече такива събития.

    Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
  2. 2 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1536 Неутрално

    Невероятно изживяване

  3. 3 Профил на Сд
    Сд
    Рейтинг: 762 Неутрално

    Ненужно дълго бягане от 48 км,дори вредно и безполезно.Но ако беше 2-5 км нямаше да го пишат тук.Пишете как някой умен човек е измислил изобретение.

  4. 4 Профил на Jazzdevil
    Jazzdevil
    Рейтинг: 1454 Неутрално

    Изглежда много свежо - не бях чувал за това състезание.

  5. 5 Профил на Дария Колев
    Дария Колев
    Рейтинг: 5232 Неутрално

    Изглежда много свежо - не бях чувал за това състезание.
    —цитат от коментар 4 на Jazzdevil


    Само изглежда, ако си страничен наблюдател!

  6. 6 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 498 Неутрално

    Много свежо изживяване.

  7. 7 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 5864 Неутрално

    Дизела е върха :-)

  8. 8 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4669 Неутрално

    Чудесна идея и снимки, браво. Повече такива моменти за изграждане на един позитивен мироглед у нас.

  9. 9 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 5864 Неутрално

    Пак се размечтаха, абсурдите.





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