За шеста поредна година "Далас каубойс" е най-скъпият клуб в света

World's most valuable sports teams of 2021, per @Forbes

▪️ Cowboys - $5.7B

▪️ Yankees - $5.25B

▪️ Knicks - $5B

▪️ Barcelona - $4.76B

▪️ Real Madrid - $4.75B

▪️ Warriors - $4.7B

▪️ Lakers - $4.6B

▪️ Patriots - $4.4B

▪️ NY Giants - $4.3B⁰

▪️ Bayern Munich - $4.21B pic.twitter.com/hm73pFWNlz