Снимка на деня: Боксовото шоу пред 73 хиляди зрители

 
Саул "Канело" Алварес (вдясно) продължава да пише история в професионалния бокс. 30-годишният мексиканец надви непобедения досега Били Джо Сандърс от Великобритания след технически нокаут. В осмия рунд Алварес отправи ъперкът в дясното око на съперника, който не успя да доиграе мача.<br /><br />С успеха Алварес обедини титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Световната боксова организация (WBO) в суперсредна категория.

© Reuters

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Саул "Канело" Алварес (вдясно) продължава да пише история в професионалния бокс. 30-годишният мексиканец надви непобедения досега Били Джо Сандърс от Великобритания след технически нокаут. В осмия рунд Алварес отправи ъперкът в дясното око на съперника, който не успя да доиграе мача.<br /><br />С успеха Алварес обедини титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Световната боксова организация (WBO) в суперсредна категория.
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Мачът се игра на стадион AT&T в Арлингтън, Тексас, като на трибуните имаше 73 126 зрители.
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Алварес записа 56-а победа на професионалния ринг в 59 срещи. Мексиканецът има две равенства и само едно поражение, което дойде през 2013 г. срещу Флойд Мейуедър.
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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на didko8
    didko8
    Рейтинг: 764 Неутрално

    Явно там не се страхуват от короната!





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