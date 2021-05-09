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Снимка на деня: Боксовото шоу пред 73 хиляди зрители

Саул "Канело" Алварес (вдясно) продължава да пише история в професионалния бокс. 30-годишният мексиканец надви непобедения досега Били Джо Сандърс от Великобритания след технически нокаут. В осмия рунд Алварес отправи ъперкът в дясното око на съперника, който не успя да доиграе мача.

С успеха Алварес обедини титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Световната боксова организация (WBO) в суперсредна категория.