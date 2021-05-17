Тайсън Фюри: Най-великото спортно събитие ще бъде на 14 август

Тайсън Фюри: Най-великото спортно събитие ще бъде на 14 август

© Associated Press



Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се изправят един срещу друг в мач за световните титли по бокс на 14 август. Двете британски звезди в спорта постигнаха договорка за среща в Саудитска Арабия, която ще излъчи първия абсолютен световен шампион в бокса от 2000 г.


Двамата държат всички титли в тежката категория, 32-годишният Фюри носи колана на Световния боксов съвет (WBC), а Джошуа (31 г.) е шампион на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова организация (WBO).


Последният абсолютен световен шампион при най-тежките е Ленъкс Люис - между 1999 и 2000 г. Британецът държеше титлите на WBC, WBA и IBF, като по това време коланът на WBO не е считан за значима титла.




"Това ще бъде най-голямото спортно събитие на планетата, затова не го пропускайте. Получих обаждане от принца на Саудитска Арабия Халид, който потвърди, че 100% ще има мач. Целият свят ще ни гледа", съобщи Фюри в "Туитър".


През 2019 г. Джошуа се боксира в Саудитска Арабия, като в Дирия си върна световните титли само шест месеца след шокиращата загуба от Анди Руис.


Страната в Близкия изток постоянно търпи критики от организациите, защитаващи правата на човека, заради системни нарушения.

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Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2639 Неутрално

    Успех!

  2. 2 Профил на Weingro
    Weingro
    Рейтинг: 807 Неутрално

    Чак пък толкоз велико и голямо... :)

  3. 3 Профил на krummm
    krummm
    Рейтинг: 575 Неутрално

    Фюри е велик боксьор.

  4. 4 Профил на chepokalipsis
    chepokalipsis
    Рейтинг: 1058 Неутрално

    Чак пък толкоз велико и голямо... :)
    —цитат от коментар 2 на Weingro


    Абе той сигурно ще захлеби здраво, а от негова гледна точка си е.

  5. 5 Профил на Тошо Кочев
    Тошо Кочев
    Рейтинг: 1472 Любопитно

    Тва е верно!
    Сиганчето ше спука от бой нигърчето!🐵👍

    Много съм прост
  6. 6 Профил на pariah
    pariah
    Рейтинг: 1135 Неутрално

    Ще има страшно шоу!
    Мо же да не е най-великото, но за годината ще е едно от най-зрелищните неща със сигурност.

    - A witty saying proves nothing. Voltaire
  7. 7 Профил на Gilbert Grape
    Gilbert Grape
    Рейтинг: 213 Неутрално

    Фюри е по-добрият.

  8. 8 Профил на Тошо Кочев
    Тошо Кочев
    Рейтинг: 1472 Весело

    Фюри е по-добрият.
    —цитат от коментар 7 на Gilbert Grape


    Тека разправя и Бронзовият бомбардировач.😁😁😁👍

    Много съм прост
  9. 9 Профил на ogidogi
    ogidogi
    Рейтинг: 382 Неутрално

    Идва финал в Шампионска лига, Европейско първенство и Олимпиада в Япония. Как аджеба некъв бокс е най-великото спортно събитие?!

  10. 10 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1194 Неутрално

    Ще ги гледам.

  11. 11 Профил на herbaltea
    herbaltea
    Рейтинг: 850 Неутрално

    Супер, боксовите фенове чакаме с нетърпение!





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