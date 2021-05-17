Тайсън Фюри: Най-великото спортно събитие ще бъде на 14 август

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Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се изправят един срещу друг в мач за световните титли по бокс на 14 август. Двете британски звезди в спорта постигнаха договорка за среща в Саудитска Арабия, която ще излъчи първия абсолютен световен шампион в бокса от 2000 г.

Двамата държат всички титли в тежката категория, 32-годишният Фюри носи колана на Световния боксов съвет (WBC), а Джошуа (31 г.) е шампион на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова организация (WBO).

Последният абсолютен световен шампион при най-тежките е Ленъкс Люис - между 1999 и 2000 г. Британецът държеше титлите на WBC, WBA и IBF, като по това време коланът на WBO не е считан за значима титла.

"Това ще бъде най-голямото спортно събитие на планетата, затова не го пропускайте. Получих обаждане от принца на Саудитска Арабия Халид, който потвърди, че 100% ще има мач. Целият свят ще ни гледа", съобщи Фюри в "Туитър".

През 2019 г. Джошуа се боксира в Саудитска Арабия, като в Дирия си върна световните титли само шест месеца след шокиращата загуба от Анди Руис.

Страната в Близкия изток постоянно търпи критики от организациите, защитаващи правата на човека, заради системни нарушения.