Тайсън Фюри: Най-великото спортно събитие ще бъде на 14 август

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се изправят един срещу друг в мач за световните титли по бокс на 14 август. Двете британски звезди в спорта постигнаха договорка за среща в Саудитска Арабия, която ще излъчи първия абсолютен световен шампион в бокса от 2000 г.
Двамата държат всички титли в тежката категория, 32-годишният Фюри носи колана на Световния боксов съвет (WBC), а Джошуа (31 г.) е шампион на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова организация (WBO).
Последният абсолютен световен шампион при най-тежките е Ленъкс Люис - между 1999 и 2000 г. Британецът държеше титлите на WBC, WBA и IBF, като по това време коланът на WBO не е считан за значима титла.
"Това ще бъде най-голямото спортно събитие на планетата, затова не го пропускайте. Получих обаждане от принца на Саудитска Арабия Халид, който потвърди, че 100% ще има мач. Целият свят ще ни гледа", съобщи Фюри в "Туитър".
През 2019 г. Джошуа се боксира в Саудитска Арабия, като в Дирия си върна световните титли само шест месеца след шокиращата загуба от Анди Руис.
Страната в Близкия изток постоянно търпи критики от организациите, защитаващи правата на човека, заради системни нарушения.
DeaddarkРейтинг: 2639 Неутрално
Успех!
WeingroРейтинг: 807 Неутрално
Чак пък толкоз велико и голямо... :)
krummmРейтинг: 575 Неутрално
Фюри е велик боксьор.
chepokalipsisРейтинг: 1058 Неутрално
Абе той сигурно ще захлеби здраво, а от негова гледна точка си е.
Тошо КочевРейтинг: 1472 Любопитно
Тва е верно!Много съм прост
Сиганчето ше спука от бой нигърчето!🐵👍
pariahРейтинг: 1135 Неутрално
Ще има страшно шоу!- A witty saying proves nothing. Voltaire
Мо же да не е най-великото, но за годината ще е едно от най-зрелищните неща със сигурност.
Gilbert GrapeРейтинг: 213 Неутрално
Фюри е по-добрият.
Тошо КочевРейтинг: 1472 Весело
Тека разправя и Бронзовият бомбардировач.😁😁😁👍 Много съм прост
ogidogiРейтинг: 382 Неутрално
Идва финал в Шампионска лига, Европейско първенство и Олимпиада в Япония. Как аджеба некъв бокс е най-великото спортно събитие?!
442Рейтинг: 1194 Неутрално
Ще ги гледам.
herbalteaРейтинг: 850 Неутрално
Супер, боксовите фенове чакаме с нетърпение!