Карло Анчелоти е близо до завръщане в "Реал" (Мадрид)

Карло Анчелоти е близо до завръщане в "Реал" (Мадрид)

© Associated Press



Реал" (Мадрид) е направил стъпка към привличане на Карло Анчелоти за треньор, съобщава "Марка". Испанският клуб е провел разговори с опитния специалист след напускането на Зинедин Зидан. Французинът призна за проблеми с ръководството на белите, посочвайки това като основна причина за напускането си.


Според "Марка" до часове завръщането на Анчелоти в Мадрид ще бъде обявено.


Всичко това се случва въпреки договора, който Анчелоти има с "Евертън" до 2024 г. Италианецът е начело на "карамелите" от декември 2019 г.




Опитният треньор водеше "Реал" в периода 1 юли 2013 - 25 май 2015 г. Той изведе тимът от Мадрид до Шампионската лига през 2014 г., а след това беше наследен от помощника си Зидан.


Другите варианти, които "Реал" е обсъждал, са били Маурисио Почетино и Антонио Конте.

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 2539 Неутрално

    А дано !!

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  2. 2 Профил на Тошо Кочев
    Тошо Кочев
    Рейтинг: 1577 Неутрално

    Той и Вили Вуцов е свободен в момента.🤡

    Много съм прост
  3. 3 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5166 Неутрално

    Татко Карло е голям

  4. 4 Профил на KRAFTWERK
    KRAFTWERK
    Рейтинг: 1358 Неутрално

    Респект към татко Карло ....при него съм гледал най -силния Челси , откакто гледам футбол......





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