Карло Анчелоти е близо до завръщане в "Реал" (Мадрид)

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Реал" (Мадрид) е направил стъпка към привличане на Карло Анчелоти за треньор, съобщава "Марка". Испанският клуб е провел разговори с опитния специалист след напускането на Зинедин Зидан. Французинът призна за проблеми с ръководството на белите, посочвайки това като основна причина за напускането си.

Според "Марка" до часове завръщането на Анчелоти в Мадрид ще бъде обявено.

Всичко това се случва въпреки договора, който Анчелоти има с "Евертън" до 2024 г. Италианецът е начело на "карамелите" от декември 2019 г.

Опитният треньор водеше "Реал" в периода 1 юли 2013 - 25 май 2015 г. Той изведе тимът от Мадрид до Шампионската лига през 2014 г., а след това беше наследен от помощника си Зидан.

Другите варианти, които "Реал" е обсъждал, са били Маурисио Почетино и Антонио Конте.