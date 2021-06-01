Карло Анчелоти е близо до завръщане в "Реал" (Мадрид)

Реал" (Мадрид) е направил стъпка към привличане на Карло Анчелоти за треньор, съобщава "Марка". Испанският клуб е провел разговори с опитния специалист след напускането на Зинедин Зидан. Французинът призна за проблеми с ръководството на белите, посочвайки това като основна причина за напускането си.
Според "Марка" до часове завръщането на Анчелоти в Мадрид ще бъде обявено.
Всичко това се случва въпреки договора, който Анчелоти има с "Евертън" до 2024 г. Италианецът е начело на "карамелите" от декември 2019 г.
Опитният треньор водеше "Реал" в периода 1 юли 2013 - 25 май 2015 г. Той изведе тимът от Мадрид до Шампионската лига през 2014 г., а след това беше наследен от помощника си Зидан.
Другите варианти, които "Реал" е обсъждал, са били Маурисио Почетино и Антонио Конте.
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 2539 Неутрално
А дано !!Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
Тошо КочевРейтинг: 1577 Неутрално
Той и Вили Вуцов е свободен в момента.🤡Много съм прост
pet_fireРейтинг: 5166 Неутрално
Татко Карло е голям
KRAFTWERKРейтинг: 1358 Неутрално
Респект към татко Карло ....при него съм гледал най -силния Челси , откакто гледам футбол......