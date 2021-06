1/3

Снимка на деня: Крейчикова и нейната втора титла на "Ролан Гарос" за два дни

The Czech star could become the first since Mary Pierce 21 years ago to lift both trophies, and she's already matched fellow Czech player Lucie Safarova in 2015 by reaching both finals in the same year.

Барбора Крейчикова влезе в историята на "Ролан Гарос", след като спечели втора титла в Париж по-малко от 24 часа след триумфа си в схемата при дамите. В дует с Катерина Синякова тя спечели надпреварата на двойки.

Чехкините надвиха Бетани Матек-Сандс и Ига Швьонтек с 6:4, 6:2.