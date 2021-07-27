"ЦСКА 1948" назначи шести нов треньор за година в елита

Тодор Киселичков остана няколко месеца на поста

© LAP.BG

Тодор Киселичков остана няколко месеца на поста



Мирослав Миндев е новият треньор на "ЦСКА 1948", съобщиха от софийския клуб. Досега той водеше втория отбор на червените, а преди това беше начело на "Загорец" в продължение на седем години.


Първоначално се твърдеше, че Ангел Стойков е фаворит за поста. Миндев е шестият треньор, който "ЦСКА 1948" назначава от влизането на отбора в елита на българския футбол преди година.


В началото Красимир Балъков пое тима, но впоследствие бившият селекционер влезе в ролята на главен мениджър, а наскоро се раздели с клуба. На треньорския пост се смениха Йордан Юруков, Красимир Петров, Росен Кирилов и Тодор Киселичков.


Чести промени има и в ръководството на "ЦСКА 1948". В края на май клубът назначи легендата на ЦСКА Радослав Здравков за спортен директор.

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Георги Христов
    Георги Христов
    Рейтинг: 817 Неутрално

    Не се ли включихте в Гинес вече с тези смени, че продължавате да творите история?

  2. 2 Профил на Hristov
    Hristov
    Рейтинг: 2281 Весело

    Не е лошо двамата фенове на разградското ГМО да са осведомени.Одобрявам.

    Sic transit gloria mundi
  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3878 Любопитно

    Това да си треньор на Цска-1948 е много опасно занимание!

  4. 4 Профил на padrino
    padrino
    Рейтинг: 4446 Весело

    Това да си треньор на Цска-1948 е много опасно занимание!
    —цитат от коментар 3 на bat_plamen


    Не знам дали е по-опасно от това да бъдеш "инвеститор" в Левски😂

    Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
  5. 5 Профил на АмброзСП
    АмброзСП
    Рейтинг: 934 Весело

    Който търси,намира!След колко време,нокой не ти казва!

    Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА Радев - ОСТАВКА
  6. 6 Профил на Tzar Vova Josei-ki
    Tzar Vova Josei-ki
    Рейтинг: 1870 Любопитно

    Че на кой му пука?

  7. 7 Профил на Всезнайко От Заоблаченото Село
    Всезнайко От Заоблаченото Село
    Рейтинг: Неутрално

    “Елита” ?!? 😂





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