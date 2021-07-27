"ЦСКА 1948" назначи шести нов треньор за година в елита

© LAP.BG Тодор Киселичков остана няколко месеца на поста

Мирослав Миндев е новият треньор на "ЦСКА 1948", съобщиха от софийския клуб. Досега той водеше втория отбор на червените, а преди това беше начело на "Загорец" в продължение на седем години.

Първоначално се твърдеше, че Ангел Стойков е фаворит за поста. Миндев е шестият треньор, който "ЦСКА 1948" назначава от влизането на отбора в елита на българския футбол преди година.

В началото Красимир Балъков пое тима, но впоследствие бившият селекционер влезе в ролята на главен мениджър, а наскоро се раздели с клуба. На треньорския пост се смениха Йордан Юруков, Красимир Петров, Росен Кирилов и Тодор Киселичков.

Чести промени има и в ръководството на "ЦСКА 1948". В края на май клубът назначи легендата на ЦСКА Радослав Здравков за спортен директор.