"ЦСКА 1948" назначи шести нов треньор за година в елита

Мирослав Миндев е новият треньор на "ЦСКА 1948", съобщиха от софийския клуб. Досега той водеше втория отбор на червените, а преди това беше начело на "Загорец" в продължение на седем години.
Първоначално се твърдеше, че Ангел Стойков е фаворит за поста. Миндев е шестият треньор, който "ЦСКА 1948" назначава от влизането на отбора в елита на българския футбол преди година.
В началото Красимир Балъков пое тима, но впоследствие бившият селекционер влезе в ролята на главен мениджър, а наскоро се раздели с клуба. На треньорския пост се смениха Йордан Юруков, Красимир Петров, Росен Кирилов и Тодор Киселичков.
Чести промени има и в ръководството на "ЦСКА 1948". В края на май клубът назначи легендата на ЦСКА Радослав Здравков за спортен директор.
Георги ХристовРейтинг: 817 Неутрално
Не се ли включихте в Гинес вече с тези смени, че продължавате да творите история?
HristovРейтинг: 2281 Весело
Не е лошо двамата фенове на разградското ГМО да са осведомени.Одобрявам.Sic transit gloria mundi
bat_plamenРейтинг: 3878 Любопитно
Това да си треньор на Цска-1948 е много опасно занимание!
padrinoРейтинг: 4446 Весело
Не знам дали е по-опасно от това да бъдеш "инвеститор" в Левски😂 Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
АмброзСПРейтинг: 934 Весело
Който търси,намира!След колко време,нокой не ти казва!Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА Радев - ОСТАВКА
Tzar Vova Josei-kiРейтинг: 1870 Любопитно
Че на кой му пука?
Всезнайко От Заоблаченото СелоРейтинг: Неутрално
“Елита” ?!? 😂