Моментите на българска радост в Токио 2020

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Медали, победи и невероятна гордост - българските спортисти донесоха достатъчно поводи за радост с представянето си на олимпийските игри в Токио.


БНТ направи селекция от това кои бяха най-паметните мигове с българско участие в Токио.


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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на herbaltea
    herbaltea
    Рейтинг: 982 Весело

    Дневник, по-тъпа музика към този клип не можахте ли да изберете?

  2. 2 Профил на Vasil Vasilev
    Vasil Vasilev
    Рейтинг: 8 Весело

    Това, което направиха тези прекрасни дами за България е неописуемо. Отдавна не съм се чувствал толкова горд.

  3. 3 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1456 Неутрално

    Това, което направиха тези прекрасни дами за България е неописуемо. Отдавна не съм се чувствал толкова горд.
    —цитат от коментар 2 на Vasil Vasilev


    Чувствай се горд със свои постижения, а не с чуждите! Нямаш никакви заслуги за тях.

    Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
  4. 4 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1456 Неутрално

    Мисирки, олимпиадата свърши!

    Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
  5. 5 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 1570 Неутрално

    Мисирки, олимпиадата свърши!
    —цитат от коментар 4 на quatro_4x3


    Ако си беше мълчал, можеше да минеш за УМЕН!

    Комунистите са виновни!
  6. 6 Профил на Митев
    Митев
    Рейтинг: 1332 Неутрално

    Слава богу паметните моменти за световната спортна общественост бяха много повече! Атлетика, спортна гимнастика, плуване, колоездене, колективните спортове преливаха от такива

  7. 7 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5050 Неутрално

    "Моментите на българска радост в Токио 2020"

    И гордост

  8. 8 Профил на marianapopska
    marianapopska
    Рейтинг: 313 Неутрално

    Велики! Написаха история!





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