Медали, победи и невероятна гордост - българските спортисти донесоха достатъчно поводи за радост с представянето си на олимпийските игри в Токио.
БНТ направи селекция от това кои бяха най-паметните мигове с българско участие в Токио.
Всичко, което трябва да знаете за:
herbalteaРейтинг: 982 Весело
Дневник, по-тъпа музика към този клип не можахте ли да изберете?
Vasil VasilevРейтинг: 8 Весело
Това, което направиха тези прекрасни дами за България е неописуемо. Отдавна не съм се чувствал толкова горд.
quatro_4x3Рейтинг: 1456 Неутрално
Чувствай се горд със свои постижения, а не с чуждите! Нямаш никакви заслуги за тях. Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
quatro_4x3Рейтинг: 1456 Неутрално
Мисирки, олимпиадата свърши!Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
Крадливото ромчеРейтинг: 1570 Неутрално
Ако си беше мълчал, можеше да минеш за УМЕН! Комунистите са виновни!
МитевРейтинг: 1332 Неутрално
Слава богу паметните моменти за световната спортна общественост бяха много повече! Атлетика, спортна гимнастика, плуване, колоездене, колективните спортове преливаха от такива
pet_fireРейтинг: 5050 Неутрално
"Моментите на българска радост в Токио 2020"
И гордост
marianapopskaРейтинг: 313 Неутрално
Велики! Написаха история!