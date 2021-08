"Всичко ще е наред": "Аякс" посвети една от фланелките си на Боб Марли

Спонтанна любовна история - така "Аякс" описва връзката между привържениците на отбора, Боб Марли и неговата песен Three Little Birds. Тя започва през август 2008 г. на мач в Кардиф, след края на който нидерландските запалянковци са помолени да останат по местата си, а докато чакат, диджеят пуска песента на реге изпълнителя. Привържениците посрещат с радост песента и от тогава насам я пеят на всеки мач.

Тринадесет години по-късно "Аякс" посвети третия си екип на Боб Марли и Three Little Birds. Екипите са черните, а традиционните три черти на "Адидас" са в зелено, жълто и червено. В същите цветове в горната част на гърба са поставени три птички.

"Истински символ на надеждата, привържениците пеят тази песен без значение от резултата", отбелязват от "Аякс", чиито футболисти ще носят фланелката в мачове от евротурнирите.

"Аякс" благодари на семейството на Боб Марли за подкрепата. "Изключително трогната съм, че "Аякс" прие Three Little Birds за своя песен. Подобни истории сгряват сърцето ми и показват колко въздействащи могат да бъдат песни като Three Little Birds. Футболът беше всичко за баща ми. Неговите думи бяха: "Футболът е свобода", заявява дъщеря му Седела Марли пред сайта на "Аякс".

Облечи това: футболната фланелка като средство за привличане на вниманието - четете тук