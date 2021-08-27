Ружди Ружди спечели сребро на параолимпийските игри

Ружди Ружди донесе сребърен медал на България на параолимпийските игри в Токио. Той завърши на второ място в тласкането на гюле в клас F55 с 12.23 метра. Ружди направи още два успешни опита на 12.14 и 12.19 м.
Шампион стана бразилецът Уолъс Сантос, който постигна 12.63 м в последния си опит и подобри световния рекорд на Ружди от 2017 г., който беше 12.47.
Лек Столтман (Полша) завърши на трето място с 12.15 и взе бронзовия медал.
Това е втори медал за Ружди от параолимпийски игри, след като той спечели златото в Рио де Жанейро през 2016 г. 30-годишният спортист има и две световни титли в тласкането на гюле.
Крадливото ромчеРейтинг: 2190 Неутрално
Браво на Ружди.Комунистите са виновни!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 6073 Неутрално
Най-после някой да отсрами мъжете..."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
КапабланкаРейтинг: 836 Неутрално
Браво на Ружди!!!
Имаше едно време един друг Ружди.Ружди Керимов - футболист в ЦСКА!
pet_fireРейтинг: 5448 Неутрално
Отново медалист на олимпиада, браво
blondofilРейтинг: 2668 Неутрално
Цецо как се представя на параолимпиадата по математика?
ТsonkoooРейтинг: 5224 Неутрално
Браво!
chicago514Рейтинг: 3708 Неутрално
frelonРейтинг: 229 Неутрално
Браво!
дедо АндроРейтинг: 2497 Весело
Това момче е герой, браво!!!Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.