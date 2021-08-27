Ружди Ружди спечели сребро на параолимпийските игри

Ружди Ружди добави среброто от Токио към златния си медал от Рио преди пет години

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Ружди Ружди добави среброто от Токио към златния си медал от Рио преди пет години



Ружди Ружди донесе сребърен медал на България на параолимпийските игри в Токио. Той завърши на второ място в тласкането на гюле в клас F55 с 12.23 метра. Ружди направи още два успешни опита на 12.14 и 12.19 м.


Шампион стана бразилецът Уолъс Сантос, който постигна 12.63 м в последния си опит и подобри световния рекорд на Ружди от 2017 г., който беше 12.47.


Лек Столтман (Полша) завърши на трето място с 12.15 и взе бронзовия медал.


Това е втори медал за Ружди от параолимпийски игри, след като той спечели златото в Рио де Жанейро през 2016 г. 30-годишният спортист има и две световни титли в тласкането на гюле.

Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 2190 Неутрално

    Браво на Ружди.

    Комунистите са виновни!
  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6073 Неутрално

    Най-после някой да отсрами мъжете...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на Капабланка
    Капабланка
    Рейтинг: 836 Неутрално

    Браво на Ружди!!!
    Имаше едно време един друг Ружди.Ружди Керимов - футболист в ЦСКА!

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5448 Неутрално

    Отново медалист на олимпиада, браво

  5. 5 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 2668 Неутрално

    Цецо как се представя на параолимпиадата по математика?

  6. 6 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 5224 Неутрално

    Браво!

  7. 7 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 3708 Неутрално

    Браво на Ружди!!!Имаше едно време един друг Ружди.Ружди Керимов - футболист в ЦСКА!
    —цитат от коментар 3 на Капабланка
    То едно време почти всички по добри футболисти бяха от Левски и ЦСКА а иначе си беше юноша на Локо ПД и с негов гол ЦСКА отстрани Нотингам Форест.

  8. 8 Профил на frelon
    frelon
    Рейтинг: 229 Неутрално

    Браво!

  9. 9 Профил на дедо Андро
    дедо Андро
    Рейтинг: 2497 Весело

    Това момче е герой, браво!!!

    Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.




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