Ружди Ружди спечели сребро на параолимпийските игри

© LAP.BG Ружди Ружди добави среброто от Токио към златния си медал от Рио преди пет години

Ружди Ружди донесе сребърен медал на България на параолимпийските игри в Токио. Той завърши на второ място в тласкането на гюле в клас F55 с 12.23 метра. Ружди направи още два успешни опита на 12.14 и 12.19 м.

Шампион стана бразилецът Уолъс Сантос, който постигна 12.63 м в последния си опит и подобри световния рекорд на Ружди от 2017 г., който беше 12.47.

Лек Столтман (Полша) завърши на трето място с 12.15 и взе бронзовия медал.

Това е втори медал за Ружди от параолимпийски игри, след като той спечели златото в Рио де Жанейро през 2016 г. 30-годишният спортист има и две световни титли в тласкането на гюле.