Боряна Калейн е четвърта в многобоя на световното първенство

Dina Averina (RGF) enters the history books as she claimed a 4th consecutive Individual All-Around World Champ title 🤩

🥈for Alina Harnasko 🇧🇾

🥉Arina Averina (RGF)

Check out some top moments from day 4 of #Kitakyushu2021 ⬇️#GWC #Gymnastics #Rhythmic pic.twitter.com/2kubnRDoKi