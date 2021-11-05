Антъни Иванов остана четвърти на европейското първенство в Казан

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Антъни Иванов завърши на четвърто място във финала на 200 метра бътерфлай на европейското първенство в малък басейн в Казан, Русия. Българският плувец даде време от 1:51.93 минути в 25-метровия басейн.

Иванов беше разделен от една десета от секундата от бронзовия медал. Той отиде в Егор Павлов от Русия (1:51.81).

Европейската титла в малък басейн взе италианецът Алберто Рацети. 22-годишният плувец поведе от първите метри и до финала не изпусна водачеството - 1:50.24 минути. Рацети успя да победи олимпийския шампион в 200-метровия бътерфлай Кристоф Милак, който изостана с близо една секунда.

За Иванов четвъртото място е подобрение от предишното европейско първенство. През 2019 г. в малък басейн в Глазгоу българинът беше на седмо място.