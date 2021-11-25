Манчестър юнайтед" се е разбрал с германски треньор

Германецът Ралф Рангник се е съгласил да бъде новият мениджър на "Манчестър юнайтед", съобщава "Атлетик". Според информацията се чака одобрение от настоящия му клуб "Локомотив" (Москва).
Ако такова бъде дадено, Рангник ще подпише договор за шест месеца. След това специалистът ще има двугодишен контракт като съветник.
"Манчестър юнайтед" се раздели с досегашния си мениджър Оле Гунар Солскяр след серия слаби резултати.
Смяташе се, че начело на клуба от "Олд Трафорд" може да дойде Маурисио Почетино, който работи в ПСЖ. С евентуално назначение в "Юнайтед" бяха свързвани още Ерик тен Хаг ("Аякс") и Брендън Роджърс ("Лестър").
Рангник би бил третият германец начело на отбор от Висшата лига след Юрген Клоп и Томас Тухел, които водят съответно "Ливърпул" и "Челси".
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2340 Неутрално
Нали ви казах -- отбор като Костя Копейкин. Всеки вика, земи го ти.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
МиленРейтинг: 1434 Неутрално
Сериозен човек, добър избор! Положителното е, че ще остане и след това като съветник, нещо което прави и в момента в Локомотив Москва."Колкото по-малко е умът, толкова по-трудно е да бъде скрит."
dgeraldРейтинг: 587 Неутрално
За протокола - би бил шестия германски треньор във ВЛ.Felix Magath (Fulham), Jan Siewert (Huddersfield), Daniel Farke (Norwich),