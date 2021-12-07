Българин спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести

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Българският щангист Ангел Русев спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести в Ташкент, Узбекистан. Той завърши с двубой от 254 килограма в категория до 55 килограма.

Българинът спечели и златен медал в изтласкването със 144 килограма, като този опит му позволи да се качи на почетната стълбичка и в общото класиране. Русев (20 г), който по-рано през годината спечели европейската титла в Москва, беше седми след изхвърлянето със 110 килограма, но в изтласкването бе над всички с успешни опити на 140 и 144 килограма. Той пробва да вдигне и 147 килограма в последния си опит, но неуспешно.

Световен шампион с двубой от 260 килограма стана казахстанецът Арли Чонтей, който постигна 118 килограма в изхвърлянето и 142 килограма в изтласкването - достатъчни за второ и трето място в отделните движения.

Сребърен медал взе Тхада Сомбоонуан от Тайланд, който изхвърли 115 килограма и изтласка 141.

Световното първенство в Ташкент продължава до 17 декември, а България участва с общо шестима щангисти.