Българин спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести

Българският щангист Ангел Русев спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести в Ташкент, Узбекистан. Той завърши с двубой от 254 килограма в категория до 55 килограма.
Българинът спечели и златен медал в изтласкването със 144 килограма, като този опит му позволи да се качи на почетната стълбичка и в общото класиране. Русев (20 г), който по-рано през годината спечели европейската титла в Москва, беше седми след изхвърлянето със 110 килограма, но в изтласкването бе над всички с успешни опити на 140 и 144 килограма. Той пробва да вдигне и 147 килограма в последния си опит, но неуспешно.
Световен шампион с двубой от 260 килограма стана казахстанецът Арли Чонтей, който постигна 118 килограма в изхвърлянето и 142 килограма в изтласкването - достатъчни за второ и трето място в отделните движения.
Сребърен медал взе Тхада Сомбоонуан от Тайланд, който изхвърли 115 килограма и изтласка 141.
Световното първенство в Ташкент продължава до 17 декември, а България участва с общо шестима щангисти.
valtoroРейтинг: 911 Неутрално
Браво на момчето, още помним Янко Русев !!!
bat_plamenРейтинг: 3967 Неутрално
Браво на Русев!
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2982 Неутрално
Браво! Следват злато и сребро!Libertarianism is just anarchy for rich people
piliferusРейтинг: 353 Неутрално
Не се впечатлявайте, скоро ще му го отнемат за използване на допинг.
Крадливото ромчеРейтинг: 1621 Неутрално
Ако си беше мълчал, можеше да минеш за умен! Комунистите са виновни!
Крадливото ромчеРейтинг: 1621 Неутрално
Браво. Успех за бъдеще!Комунистите са виновни!