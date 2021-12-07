Българин спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести

Българин спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести

© БФВТ



Българският щангист Ангел Русев спечели бронзов медал на световното първенство по вдигане на тежести в Ташкент, Узбекистан. Той завърши с двубой от 254 килограма в категория до 55 килограма.


Българинът спечели и златен медал в изтласкването със 144 килограма, като този опит му позволи да се качи на почетната стълбичка и в общото класиране. Русев (20 г), който по-рано през годината спечели европейската титла в Москва, беше седми след изхвърлянето със 110 килограма, но в изтласкването бе над всички с успешни опити на 140 и 144 килограма. Той пробва да вдигне и 147 килограма в последния си опит, но неуспешно.


Световен шампион с двубой от 260 килограма стана казахстанецът Арли Чонтей, който постигна 118 килограма в изхвърлянето и 142 килограма в изтласкването - достатъчни за второ и трето място в отделните движения.




Сребърен медал взе Тхада Сомбоонуан от Тайланд, който изхвърли 115 килограма и изтласка 141.


Световното първенство в Ташкент продължава до 17 декември, а България участва с общо шестима щангисти.

Коментари (6)
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  1. 1 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 911 Неутрално

    Браво на момчето, още помним Янко Русев !!!

  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3967 Неутрално

    Браво на Русев!

  3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2982 Неутрално

    Браво! Следват злато и сребро!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  4. 4 Профил на piliferus
    piliferus
    Рейтинг: 353 Неутрално

    Не се впечатлявайте, скоро ще му го отнемат за използване на допинг.

  5. 5 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 1621 Неутрално

    Не се впечатлявайте, скоро ще му го отнемат за използване на допинг.
    —цитат от коментар 4 на piliferus


    Ако си беше мълчал, можеше да минеш за умен!

    Комунистите са виновни!
  6. 6 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 1621 Неутрално

    Браво. Успех за бъдеще!

    Комунистите са виновни!




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