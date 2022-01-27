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Снимка на деня: Статуя в памет на Кобе Брайънт

Статуя на Кобе Брайънт и дъщеря му Джиана беше открита на мястото, на което двамата загинаха в катастрофа с хеликоптер. Това се случи на втората годишнина от смъртта на великия баскетболист.