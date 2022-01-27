Снимка на деня: Статуя в памет на Кобе Брайънт

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© Reuters

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Статуя на Кобе Брайънт и дъщеря му Джиана беше открита на мястото, на което двамата <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2020/01/26/4021073_kobe_braiunt_e_zaginal_v_katastrofa_s_helikopter/">загинаха</a> в катастрофа с хеликоптер. Това се случи на втората годишнина от смъртта на великия баскетболист.
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Почитатели на Брайънт посетиха мястото на катастрофата край Лос Анджелис.
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Статуята е от бронз и тежи 73 кг. "Никой не ме е молил да го направя, това е мое решение, с което искам да почета Кобе и останалите загинали", каза скулпторът Дан Медина.
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Дневник

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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на nhh18551388
    nhh18551388
    Рейтинг: 667 Любопитно

    Кобе Брайънт?
    Тоя не го ли показваха заедно с Меси в някаква реклама на Тутските авиолинии?

  2. 2 Профил на Галя Станчева
    Галя Станчева
    Рейтинг: 3006 Неутрално

    Велик!





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