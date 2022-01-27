Снимка на деня: Статуя в памет на Кобе Брайънт

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Дневник
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Кобе Брайънт? Тоя не го ли показваха заедно с Меси в някаква реклама на Тутските авиолинии?
Велик!
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nhh18551388Рейтинг: 667 Любопитно
Кобе Брайънт?
Тоя не го ли показваха заедно с Меси в някаква реклама на Тутските авиолинии?
Галя СтанчеваРейтинг: 3006 Неутрално
Велик!