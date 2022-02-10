ФИФА лобира Катар да позволи продажбата на алкохол по време на световното

ФИФА лобира Катар да позволи продажбата на алкохол по време на световното

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Властите в Катар обсъждат облекчаване на мерките около забраната за продажба на алкохол за предстоящото световно първенство по футбол. В края на годината страната ще приеме най-големия футболен форум, а ФИФА лобира на стадионите да може да се продава алкохол.


В момента консумация на алкохол е възможна само в някои луксозни хотели или частни клубове.


Изключение беше направено за световното клубно първенство през 2019 г., когато имаше обособена фен зона, в която се предлагаше и алкохол. Очаква се сега организаторите да направят същото на осемте стадиона, където ще се играят мачовете.




Според "Блумбърг" голям натиск има от страна на ФИФА и пивоварната AB InBev, която е спонсор на световните първенства вече три десетилетия.


Един от вариантите е компанията да продава своите нискоалкохолни напитки Bud Light.


През 2016 г. властите в Катар бяха твърди в намерението си да не позволяват употребата и продажбата на алкохол. Сега обаче изглежда, че изключение може да бъде направено.


Откакто страната спечели домакинството на световното първенство, около Катар имаше много скандали. Самата процедура на избор беше разследвана заради съмнение за корупция. След това Катар получи обвинения от правозащитни организации за отношението към мигранти работници, както и към ЛГБТ.


Държавата твърди, че е постигнала напредък по всички точки. ФИФА също открои, че домакинството на световно първенство е помогнало за насърчаване на трудови реформи в Катар.

Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Plamenss
    Plamenss
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    Всичко което може да се купи с пари не е никакъв проблем да се разреши. Предлагам на ФИФА да поискат и наденички към бирата да се продават. Ако имат файда катарците и него ще разрешат. А на бас!

  2. 2 Профил на Аскет
    Аскет
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    Цитат:
    ФИФА лобира Катар да позволи продажбата на алкохол по време на световното

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    Явно за мажоретките въпросът е решен положително, сега остава по-лесното - за алкохола...

  3. 3 Профил на Петър Николов
    Петър Николов
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    А ще може ли да се яде и Свинско месо?

  4. 4 Профил на Петър Николов
    Петър Николов
    Рейтинг: 471 Любопитно

    А ще може ли да се яде и Свинско месо?

  5. 5 Профил на Един препатил
    Един препатил
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    До коментар [#1] от "Plamenss":

    Да уточним - свински наденички, не овчи мергези.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Merguez

  6. 6 Профил на ЗаНиЗа
    ЗаНиЗа
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    "Един от вариантите е компанията да продава своите нискоалкохолни напитки" - ерзац напитките за уважаващи себе си запалянковци ще ги накарат да гледат мачовете "само в някои луксозни хотели или частни клубове".

    Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
  7. 7 Профил на Даниел Панев
    Даниел Панев
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    До коментар [#1] от "Plamenss":

    До коментар [#3] от "Петър Николов":

    За цялото време, което живях в Саудитска Арабия, нито веднъж не се сетих за свинско. И наденички си имат, и шишчета и всичко.
    Виж - за биричка се сещах всяка вечер, ама - калъч...

  8. 8 Профил на Контрол на съзнанието
    Контрол на съзнанието
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    Не само ФИФА,и Боби Михайлов лобира.🥳🤡👍

    Много съм прост
  9. 9 Профил на zegi
    zegi
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    Футбол без бира,
    Умът не го побира!*^/ #$%^&*
    🤣😂😅😇

  10. 10 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
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    Катар да позволи продажбата на алкохол по време на световното
    _______________
    И да разрешат какво??? Публиката трябва да вярва,че няма да се намерят добронамерени джихадисти които да искат да накажат неверниците?
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    Libertarianism is just anarchy for rich people
  11. 11 Профил на Роси
    Роси
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    Защо, трезви няма ли да могат да гледат.





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