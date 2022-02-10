Властите в Катар обсъждат облекчаване на мерките около забраната за продажба на алкохол за предстоящото световно първенство по футбол. В края на годината страната ще приеме най-големия футболен форум, а ФИФА лобира на стадионите да може да се продава алкохол.
В момента консумация на алкохол е възможна само в някои луксозни хотели или частни клубове.
Изключение беше направено за световното клубно първенство през 2019 г., когато имаше обособена фен зона, в която се предлагаше и алкохол. Очаква се сега организаторите да направят същото на осемте стадиона, където ще се играят мачовете.
Според "Блумбърг" голям натиск има от страна на ФИФА и пивоварната AB InBev, която е спонсор на световните първенства вече три десетилетия.
Един от вариантите е компанията да продава своите нискоалкохолни напитки Bud Light.
През 2016 г. властите в Катар бяха твърди в намерението си да не позволяват употребата и продажбата на алкохол. Сега обаче изглежда, че изключение може да бъде направено.
Откакто страната спечели домакинството на световното първенство, около Катар имаше много скандали. Самата процедура на избор беше разследвана заради съмнение за корупция. След това Катар получи обвинения от правозащитни организации за отношението към мигранти работници, както и към ЛГБТ.
Държавата твърди, че е постигнала напредък по всички точки. ФИФА също открои, че домакинството на световно първенство е помогнало за насърчаване на трудови реформи в Катар.
PlamenssРейтинг: 1119 Весело
Всичко което може да се купи с пари не е никакъв проблем да се разреши. Предлагам на ФИФА да поискат и наденички към бирата да се продават. Ако имат файда катарците и него ще разрешат. А на бас!
АскетРейтинг: 2091 Неутрално
Цитат:
ФИФА лобира Катар да позволи продажбата на алкохол по време на световното
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Явно за мажоретките въпросът е решен положително, сега остава по-лесното - за алкохола...
Петър НиколовРейтинг: 471 Любопитно
А ще може ли да се яде и Свинско месо?
Петър НиколовРейтинг: 471 Любопитно
А ще може ли да се яде и Свинско месо?
Един препатилРейтинг: 2827 Весело
До коментар [#1] от "Plamenss":
Да уточним - свински наденички, не овчи мергези.
https://en.wikipedia.org/wiki/Merguez
ЗаНиЗаРейтинг: 2920 Весело
"Един от вариантите е компанията да продава своите нискоалкохолни напитки" - ерзац напитките за уважаващи себе си запалянковци ще ги накарат да гледат мачовете "само в някои луксозни хотели или частни клубове".Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
Даниел ПаневРейтинг: 503 Весело
До коментар [#1] от "Plamenss":
До коментар [#3] от "Петър Николов":
За цялото време, което живях в Саудитска Арабия, нито веднъж не се сетих за свинско. И наденички си имат, и шишчета и всичко.
Виж - за биричка се сещах всяка вечер, ама - калъч...
Контрол на съзнаниетоРейтинг: 194 Любопитно
Не само ФИФА,и Боби Михайлов лобира.🥳🤡👍Много съм прост
zegiРейтинг: 699 Неутрално
Футбол без бира,
Умът не го побира!*^/ #$%^&*
🤣😂😅😇
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2770 Неутрално
Катар да позволи продажбата на алкохол по време на световнотоLibertarianism is just anarchy for rich people
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И да разрешат какво??? Публиката трябва да вярва,че няма да се намерят добронамерени джихадисти които да искат да накажат неверниците?
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Защо, трезви няма ли да могат да гледат.