Снимка на деня: Вечерта, в която "Барселона" напомни за себе си

На живо Войната в Украйна, ден първи: сражения и край градовете, нови санкции срещу Русия (обобщение) 09:34, 24 фев 22 / Свят 1042
hamiltonfРейтинг: 3588 Весело
"Наполи" се оттърваха от разгром! Страхотна игра, усмивки сред всички!
protogerРейтинг: 975 Неутрално
Да, определено това е най-важната снимка от днешния скучноват ден.
TaigaРейтинг: 1571 Весело
Отмъщението почна - отмениха чист гол на Зенит срещу Бетис."АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"