Снимка на деня: Вечерта, в която "Барселона" напомни за себе си

 
"Барселона" напомни за славните си европейски вечери и се класира за осминафиналите в Лига Европа. С настроение каталунците победиха с 4:2 "Наполи" като гост и продължават в Лига Европа.

© Reuters

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"Барселона" напомни за славните си европейски вечери и се класира за осминафиналите в Лига Европа. С настроение каталунците победиха с 4:2 "Наполи" като гост и продължават в Лига Европа.
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"Барселона" поведе с головете на Жорди Алба и Франки де Йонг до 13-ата минута, а в 25-ата Лоренцо Инсиние намали от дузпа. Малко преди почивката Жерар Пике върна преднината от два гола. През втората част Пиер-Емерик Обамеянг направи 4:1 за "Барселона", а в последните минути Матео Политано отбеляза втория гол за "Наполи".
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Преди мача футболистите на двата отбора отправиха ясно послание: "Спрете войната".
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3588 Весело

    "Наполи" се оттърваха от разгром! Страхотна игра, усмивки сред всички!

  2. 2 Профил на protoger
    protoger
    Рейтинг: 975 Неутрално

    Да, определено това е най-важната снимка от днешния скучноват ден.

  3. 3 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1571 Весело

    Отмъщението почна - отмениха чист гол на Зенит срещу Бетис.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"




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