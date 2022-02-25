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Снимка на деня: Вечерта, в която "Барселона" напомни за себе си

Барселона" напомни за славните си европейски вечери и се класира за осминафиналите в Лига Европа. С настроение каталунците победиха с 4:2 "Наполи" като гост и продължават в Лига Европа.