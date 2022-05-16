"Левски" е с най-много играчи в националния отбор за началото в Лигата на нациите

© LAP.BG Георги Миланов е част от състава за мачовете през юни.

Левски" е отборът с най-много футболисти в националния отбор за първите мачове в Лигата на нациите. Селекционерът Ясен Петров е повикал четирима играчи на сините - вратаря Николай Михайлов и полузащитниците Георги Миланов, Филип Кръстев и Андриан Краев.

България посреща Северна Македония на 2 юни в Разград, а три дни по-късно отново там е двубоят с Грузия. Натоварената програма продължава с гостуване на Гибралтар на 9 юни и гостуване в Тбилиси на 12 юни.

Шампионът "Лудогорец" има трима футболисти в отбора - Антон Недялков, Доминик Янков и Кирил Десподов. "Локомотив" (Пловдив), който в предишните мачове беше сред отборите с най-много национали, сега няма нито един.

Петров прави няколко промени, като в защитата са включени защитниците Божидар Чорбаджийски, Пламен Гълъбов и Виктор Попов.

Билетите за мачовете в Разград вече са в продажба.

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА), Антон Недялков (Лудогорец), Едисон Йорданов (Вестерло), Божидар Чорбаджийски (Стал Миелец), Пламен Гълъбов (Макаби Нетания), Виктор Попов (Черно море).

Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Георги Миланов (Левски), Филип Кръстев (Левски), Андриан Краев (Левски).

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА), Георги Минчев (Рига), Радослав Кирилов (Славия), Мартин Минчев (Спарта Прага)