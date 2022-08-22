Волейболистите спечелиха последния си мач преди световното първенство

Мъжкият национален отбор по волейбол победи Канада в последната си контролна среща преди световното първенство. В зала "Христо Ботев" тимът, воден от Николай Желязков, спечели с 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 26:24).
Двубоят с Канада беше втори, като в първият българите спечелиха с 3:2. Преди това тимът имаше две срещи и със Сърбия.
Световното първенство в Полша и Словения ще се проведе от 26 август до 11 септември. В турнира България е в група с Полша, САЩ и Мексико, а първата среща е в петък с домакините.
Селекционерът Желязков обяви и състава, на който ще разчита. В него попадна Тодор Скримов, който беше под въпрос заради контузия.
Състав за световното първенство
Разпределители: Георги Сеганов и Добромир Димитров
Диагонали: Цветан Соколов и Денис Карягин
Посрещачи: Тодор Скримов, Мартин Атанасов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов и Светослав Иванов
Централни блокировачи: Светослав Гоцев, Алекс Грозданов, Николай Колев и Стефан Чавдаров
Либеро: Владислав Иванов