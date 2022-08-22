Волейболистите спечелиха последния си мач преди световното първенство

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Мъжкият национален отбор по волейбол победи Канада в последната си контролна среща преди световното първенство. В зала "Христо Ботев" тимът, воден от Николай Желязков, спечели с 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 26:24).

Двубоят с Канада беше втори, като в първият българите спечелиха с 3:2. Преди това тимът имаше две срещи и със Сърбия.

Световното първенство в Полша и Словения ще се проведе от 26 август до 11 септември. В турнира България е в група с Полша, САЩ и Мексико, а първата среща е в петък с домакините.

Селекционерът Желязков обяви и състава, на който ще разчита. В него попадна Тодор Скримов, който беше под въпрос заради контузия.