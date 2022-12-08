Частно парти в Катар: Роби Уилямс е пял за английските национали преди мача с Франция

© Reuters Хари Магуайър бил в основата на събитието

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Как трябва да се подготви и мотивира един отбор за мач с настоящия шампион по време световно първенство? Английският национал Хари Магуайър е намерил интересно решение - той е уредил Роби Уилямс да пее пред отбора в Катар, пише "Атлетик".

Събитието е било в сряда вечерта - три дни преди четвъртфиналния двубой с Франция.

Магуайър се срещнал скоро с Уилямс в Манчестър. Бранителят на "Манчестър юнайтед" е посланик на благотворителната организация, основана от поппевеца.

"Роби беше с нас миналата вечер. Изпя няколко песни, беше много хубава вечер. Имах възможност да поговоря с него. Очевидно той е много талантлив, но също е и много приятен човек. Знаейки колко е голям, беше чест да го срещнем", каза английският футболист Калвин Филипс.

Уилямс организира редовно голям благотворителен футболен мач с участието на известни личности от 2006 г., като чрез него се събират дарения за деца.