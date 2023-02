"Ако започна да гледам, ще стана фен": ефектът "Нетфликс" върху спорта

© Reuters

Опасявам се, че ако започна да гледам тази поредица, ще стана фен на тениса."

Това написа потребител в "Туитър" малко след като "Нетфликс" показа кратко видео преди премиерата на документалната поредица "Точка на пречупване" (Break Point), която се съсредоточава върху сезона в тениса.

Тя дебютира през януари, малко преди Australian Open, и стана поредната продукция на "Нетфликс", която показва спорта от друг ъгъл. Създателите ѝ решиха да следват добре утъпкапния път на "Карай, за да оцелееш" (Drive To Survive), сериала за Формула 1, който вече има пет сезона.

"Летвата с Формула 1 беше вдигната много високо, не само от гледна точка на интерес, но и като качество на продукцията. Затова беше важно да продължим тази тенденция", заключиха създателите от "Нетфликс".

Да спечелиш феновете

Поредицата за Формула 1 се превърна в истинска сензация, особено в САЩ. "Нетфликс" вече беше превзел пазара с много от своите сериали, но за първи път погледна и към спорта. Компанията на практика влезе в полето на дългогодишния си конкурент Amazon Prime, който беше започнал своя поредица - All or Nothing.

Чрез нея бяха създадени кратки сериали за футболни клубове, отбори по ръгби и колоездене, дори и за тима от Формула 1 "Макларън". "Нетфликс" обаче се насочи генерално към спорта.

Ефектът поне върху САЩ беше поразителен, тъй като след излъчването на първите сезони от Drive To Survive интересът към състезанията се увеличи многократно. Динамиката, различните истории във всеки епизод, както и съперничествата допринесоха за това.

Дори признанието на световния шампион Макс Верстапен, че има много монтаж и се търсят сензационни вражди, не успяха да променят това.

С поредицата за тениса ситуацията е много по-различна, тъй като през сезона има много повече турнири и съответно играчи. Освен това самият спорт е много по-познат за широката публика, особено в САЩ.

"Наясно сме, че между двата спорта не може да има пряко сравнение. Но ако получим и частица от ефекта, който имаше Формула 1, това ще бъде фантастично за всички заинтересовани страни", коментира Ник Борн, главен директор по стратегията на ATP Media.

Именно заради това от "Нетфликс" и АТП се фокусираха върху младите и настъпващото поколение, вместо да залагат на добре познати ветерани като Рафаел Надал.

"Надяваме се, че сериалът е в състояние да достигне до фенове, които не са заклети почитатели на тениса, и по този начин да привлече повече хора към спорта. Както и да покаже повече на хората, които вече познават спорта", казва Уго Валенси, който е един от хората зад проекта.

Опашка от желаещи

Моделът със създаване на документални поредици е нещото, което "Нетфликс" превърна в своя ниша. Дълго време компанията за стрийминг услуги проучваше пазара, за да прецени дали може да се насочи към излъчване на спорт на живо.

Подобен ход вече направиха конкурентите "Амазон" и "Епъл", но "Нетфликс" се отказа.

В същото време броят на желаещите спортове да имат свои поредици в платформата се увеличава.

"Получихме обаждания от почти всички големи спортове, най-гледаните в света. Всеки спорт иска да има собствено шоу сега, но вижте, всичко трябва да бъде внимателно преценено и да се обмислят ефектите", казва Пол Мартин, който е изпълнителен продуцент на Drive To Survive, а след това и на Break Point.

През 2023 г. в платформата ще дебютира поредица и за голфа, която носи името Full Swing. Скоро се очаква да бъде излъчена и 8-серийната поредица за Тур дьо Франс, а в последните седмици "Нетфликс" сключи и партньорство с Ла Лига.

Различни проучвания вече показват, че гледаемостта на определени спортове се повишава многократно след излъчването на документална поредица. Формула 1 е примерът към постоянно нарастващ интерес и именно към това се стремят и други.