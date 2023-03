"До края": "Епъл" ще излъчи документална поредица за "Реал" (Мадрид)

© Reuters

Компанията "Епъл" ще излъчи документална поредица за европейския клубен шампион "Реал" (Мадрид). Тя се казва "До края" и е фокусирана върху миналия сезон 2021-2022.

В него "Реал" спечели своята 14-а купа в Шампионската лига, както и 35-а титла на Испания.

Поредицата се казва "До края" и е в три части, като премиерата ѝ ще бъде на 10 март в платформата Apple TV+.

Испанският клуб е поредният, който има подобен сериал, след като преди години "Амазон" направи такива за "Манчестър сити", "Арсенал", "Тотнъм" и "Ювентус" като част от All or Nothing.

"Епъл" навлезе сериозно на пазара със спортно съдържание, след като придоби и права за излъчване на футболното първенство на САЩ - Мейджър лийг сокър (МЛС). Договорът е за 10 години на стойност 2.5 милиарда долара. Също така компанията има интерес към излъчване и на Висшата лига.

Наскоро друга от платформите за стрийминг - "Нетфликс", обяви, че ще направи поредица за испанското първенство Ла Лига.