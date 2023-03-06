Футболист на "Спартак" (Варна) попадна в националния отбор за евроквалификациите

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Младен Кръстаич повика няколко нови имена за първите мачове от европейските квалификации. През март българският тим ще се изправи срещу Черна гора и Унгария.
Халфът на "Спартак" (Варна) Иван Йорданов, който играе в тима под наем от "Лудогорец", е една от изненадите.
За пръв път пък е повикан защитникът Ивайло Марков, който играе в полския "Подбескидзе".
Впечатление прави, че в тима няма нито един играч на лидера в Първа лига ЦСКА. Сред титулярите на Саша Илич при червените има само двама българи - Християн Петров и Иван Турицов. В националния не попада и Тодор Неделев, който преди дни премина в "Лудогорец".
Вратари: Светослав Вуцов (Славия), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Иван Дюлгеров (Черно море).
Защитници: Петко Христов (Венеция), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Димо Кръстев (Фиорентина), Валентин Антов (Монца), Ивайло Марков (Подбескидзе), Антон Недялков (Лудогорец), Виктор Попов (Черно море).
Полузащитници: Йоан Стоянов (Нес Циона), Иван Йорданов (Спартак Вн), Марин Петков (Левски), Янис Карабельов (Кишварда), Илия Груев (Вердер), Доминик Янков (Лудогорец), Филип Кръстев (Левски), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Илиян Стефанов (Левски), Никола Илиев (Интер).
Нападатели: Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Георги Русев (ЦСКА 1948), Спас Делев (Лудогорец), Кирил Десподов (Лудогорец), Мартин Минчев (Спарта Прага).