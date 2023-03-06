Футболист на "Спартак" (Варна) попадна в националния отбор за евроквалификациите

© LAP.BG Иван Йорданов (крайният вдясно) попадна в националния тим

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Младен Кръстаич повика няколко нови имена за първите мачове от европейските квалификации. През март българският тим ще се изправи срещу Черна гора и Унгария.

Халфът на "Спартак" (Варна) Иван Йорданов, който играе в тима под наем от "Лудогорец", е една от изненадите.

За пръв път пък е повикан защитникът Ивайло Марков, който играе в полския "Подбескидзе".

Впечатление прави, че в тима няма нито един играч на лидера в Първа лига ЦСКА. Сред титулярите на Саша Илич при червените има само двама българи - Християн Петров и Иван Турицов. В националния не попада и Тодор Неделев, който преди дни премина в "Лудогорец".