Матей Казийски е в разширения списък на националния отбор за Лигата на нациите

Матей Казийски попадна в разширения списък на националния отбор по волейбол за Лигата на нациите. Списъкът беше публикуван от Българската федерация по волейбол (БФВ).
Казийски не е играл за България от лятото на 2012 г. В края на 2022 г. националният селекционер Пламен Константинов обяви, че ще говори с Казийски и иска той да бъде част от отбора.
Единственият коментар на 38-годишния състезател дойде през февруари, когато той обяви, че промяна няма. "Засега си казахме "Не", коментира тогава Казийски.
Освен Казийски в разширения състав са още Теодор Салпаров, Георги Братоев и Валентин Братоев. Преди ден Георги Братоев, който наскоро обяви завръщането си, коментира, че "с Казийски България ще участва на олимпийските игри".
Казийски продължава да играе на високо ниво в Италия. Той е финал в местното първенство с "Тренто", където тимът му се изправя срещу "Чивитанова" на Александър Николов.
Състав на България
Разпределители: Георги Братоев, Георги Сеганов, Делчо Раев, Добромир Димитров
Диагонали: Бранимир Грозданов, Димитър Димитров, Радослав Парапунов, Цветан Соколов
Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Валентин Братоев, Денис Карягин, Мартин Атанасов, Матей Казийски, Николай Пенчев, Самуил Вълчинов, Светослав Иванов
Центрове: Алекс Грозданов, Илия Петков, Красимир Георгиев, Николай Колев, Николай Къртев, Светослав Гоцев, Стефан Чавдаров
Либеро: Владислав Иванов, Мартин Божилов, Теодор Салпаров, Симеон Добрев