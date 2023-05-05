Матей Казийски е в разширения списък на националния отбор за Лигата на нациите

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Матей Казийски попадна в разширения списък на националния отбор по волейбол за Лигата на нациите. Списъкът беше публикуван от Българската федерация по волейбол (БФВ).

Казийски не е играл за България от лятото на 2012 г. В края на 2022 г. националният селекционер Пламен Константинов обяви, че ще говори с Казийски и иска той да бъде част от отбора.

Единственият коментар на 38-годишния състезател дойде през февруари, когато той обяви, че промяна няма. "Засега си казахме "Не", коментира тогава Казийски.

Освен Казийски в разширения състав са още Теодор Салпаров, Георги Братоев и Валентин Братоев. Преди ден Георги Братоев, който наскоро обяви завръщането си, коментира, че "с Казийски България ще участва на олимпийските игри".

Казийски продължава да играе на високо ниво в Италия. Той е финал в местното първенство с "Тренто", където тимът му се изправя срещу "Чивитанова" на Александър Николов.