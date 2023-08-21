Кръстаич повика трима дебютанти за мачовете с Иран и Черна гора

Селекционерът на националния отбор по футбол Младен Кръстаич повика 25 футболисти за приятелския мач с Иран на 7 септември на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и гостуването на Черна гора от квалификациите за Евро 2024 три дни по-късно.
В състава са включени трима дебютанти - вратарят на "Сейнт Джонстън" Димитър Митов, халфът на "Гройтер Фюрт" Лукас Петков, който наскоро получи български паспорт, както и нападателят на "Арда" Преслав Боруков.
С най-много футболисти в тима - петима, е "ЦСКА 1948". Червените са представени от Даниел Наумов, Симеон Петров, Ивайло Чочев, Никола Илиев и Георги Русев.
"Лудогорец" е с четирима представители, а "Левски" и "Черно море" имат по двама.
В състава не е Филип Кръстев, който наскоро подписа с шампиона на Мейджър лийг сокър (МЛС) "Лос Анджелис".
Състав за мачовете с Иран и Черна гора
Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън)
Защитници: Петко Христов (Специя), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Монца), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски)
Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Илия Груев (Вердер), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт), Никола Илиев (ЦСКА 1948)
Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага), Преслав Боруков (Арда)