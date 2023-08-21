Кръстаич повика трима дебютанти за мачовете с Иран и Черна гора

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Селекционерът на националния отбор по футбол Младен Кръстаич повика 25 футболисти за приятелския мач с Иран на 7 септември на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и гостуването на Черна гора от квалификациите за Евро 2024 три дни по-късно.

В състава са включени трима дебютанти - вратарят на "Сейнт Джонстън" Димитър Митов, халфът на "Гройтер Фюрт" Лукас Петков, който наскоро получи български паспорт, както и нападателят на "Арда" Преслав Боруков.

С най-много футболисти в тима - петима, е "ЦСКА 1948". Червените са представени от Даниел Наумов, Симеон Петров, Ивайло Чочев, Никола Илиев и Георги Русев.

"Лудогорец" е с четирима представители, а "Левски" и "Черно море" имат по двама.

В състава не е Филип Кръстев, който наскоро подписа с шампиона на Мейджър лийг сокър (МЛС) "Лос Анджелис".